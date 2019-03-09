Економічні обіцянки кандидатів: від сталого розвитку до «золотої України»

Повноваження президента чітко прописані в розділі V Конституції України. Голова держави є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Основного Закону, прав і свобод людини і громадянина. Жодного слова про відповідальність за економічну політику, зростання ВВП, тим більше рівень зарплат і пенсій. Але перед виборами кандидати наввипередки змагаються у кого економічні обіцянки солодші: від зростання ВВП до 10% на рік, зарплат по 700 євро до реприватизації та навіть компенсації за корову у розмірі 5 тис. грн. Про все це докладно – в матеріалі LB.ua.

Фото: ar25.org Білборд Петра Порошенка

«Стабільний» Порошенко

Петро Порошенко та його команда неодноразово критикували опонентів за рекламні борди з гаслами про зниження тарифів, посилаючись саме на Конституцію, де економіка – поза повноваженнями президента. Але напередодні виборів Петро Олексійович перейшов на територію відповідальності прем’єра Володимира Гройсмана та оголосив про початок монетизації субсидій та суттєве підвищення пенсій. Враховуючи індексацію за попередні роки, пенсіонери вже у березні отримають в середньому плюс 1200 грн. на руки разом за монетизацію та зростання пенсії.

І це ще не все. У передвиборчій програмі чинного президента під назвою «Велика держава вільних та щасливих людей» є цілий розділ, присвячений економіці – «Від подолання бідності до сталого розвитку». Для цього необхідний «прорив та якісні зміни в економіці», що базується на п’яти секторах: АПК, туризм, IT, індустрія, транспорт.

Важливо, що на відміну від програм інших кандидатів, у Порошенка ви не знайдете жодної цифри. Як і немає жодного слова про співпрацю з МВФ. Лише згадка, що під перелічені п`ять секторів «можна залучити мільярди доларів інвестицій. «Їхня реалізація створить сотні тисяч робочих місць із достойною оплатою праці, посилить попит і дасть поштовх розвитку для десятків тисяч малих підприємств. Це знизить рівень робочої еміграції українців, створить мотивацію працювати в Україні», – зазначено в програмному документі.

Петро Порошенко обіцяє перетворити Україну на аграрного лідера. «Але справжнє лідерство можливе лише за умови, коли експорт переробленої продукції буде значно перевищувати продаж сировини. Саме на створення переробних підприємств, розвиток інфраструктури для виробників сільськогосподарської продукції і захист прав власників спрямовані першочергові кроки для розвитку агросектору», – прописано в програмі.

Другий сектор – це ІТ, розвиток якого допоможе Україні «збільшити частку креативного середнього класу, що важливо для стабільності, стійкості економіки і країни загалом, для демократії».

В індустрії ставку зроблять на високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю. Тут же нагадують, що традиційно в Україні сильними були і є авіабудування і космічна галузь, суднобудування, ну, звісно, оборонно-промисловий комплекс.

Фото: пресс-служба президента

Також команда Порошенка бере зобов’язання перетворити Україну на транспортно-логістичний хаб Європи, що потребує модернізації інфраструктури. Покращення інфраструктури стане поштовхом, зокрема, і для туристичної галузі, яка є потужним двигуном для місцевого розвитку.

Цифри від Тимошенко

«Новий Курс України» Юлії Володимирівни включає також п`ять напрямків, один з яких – сильна економіка та фінансова стабільність.

Тимошенко, як і Порошенко, теж говорить про сприяння розвитку АПК. Але, якщо у Петра Олексійовича обмежилися узагальнюючими формулюваннями про «аграрне лідерство», то в програмі ЮВТ є конкретні обіцянки : «головною стратегією аграрної політики буде розвиток та державна підтримка фермерських господарств і малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Для цього негайно після президентських виборів буде прийнято закон про введення для аграріїв єдиного податку на гектар землі».

Далі прописана покрокова нова політика Нацбанку. Тимошенко обіцяє змінити неефективну політику НБУ у сфері монетарного, валютного і банківського регулювання. Почне вона з втілення у життя програми довгострокового банківського мікрокредитування для молоді та середнього класу для всіх типів бізнесу.

Фото: facebook/Oleksandr Prokopenko

«Для забезпечення програми мікрокредитування буде прийнято спеціальний закон, за яким кожен комерційний банк України буде зобов’язаний організувати департамент мікрокредитування та створити банк даних із десятків тисяч бізнес-планів, які пройшли банківську експертизу. Обсяг одного мікрокредиту не може перевищувати еквівалент 100 тис. доларів. Такі мікрокредити будуть надаватися без застави – на основі обов’язкового страхування ризиків та під 3% річних. Все фінансування буде здійснюватися виключно цільовими перерахуваннями за складовими бізнес-плану».

Також буде створено державний фонд страхування іпотечних кредитів із страхуванням, що буде забезпечувати придбання житла без першого внеску і без застави, під спеціальне страхування ризиків: «Після корекції політики Національного банку України та зупинення інфляції ставка за кредитами, в тому числі й іпотечними, буде становити не більше 3% річних. Іпотечний кредит буде видаватися на строк від 10 до 30 років. Якщо члени родини, які погашали іпотечний кредит, тимчасово втратили роботу, то ніхто не матиме права одразу забирати квартиру. Надаватиметься певний час на пошук нової роботи, і на цей час виплата іпотечного кредиту буде призупинятися».

В межах нової енергетичної стратегії Тимошенко обіцяє знизити тарифи через демонополізацію імпорту газу та запровадження торгівлі всіма енергоресурсами на біржах, що дозволить формувати прозорі ціни та сприятиме зниженню вартості енергоносіїв. Акцент також буде на розвиток власної вугільної галузі замість імпортування дорогого закордонного вугілля.

В програмі також є про нову податкову політику: «Ліквідуємо 37 корупціогенних квазіподатків, які дають чиновникам можливість тиснути на бізнес. Ми скасуємо податок на додану вартість та введемо податок на реалізацію. Замість єдиного соціального внеску, який тримає в тіні 50% заробітної плати, буде введено персоніфіковану пенсійну систему з приватними накопичувальними рахунками для кожного громадянина України».

Без роздачі «соціальних слонів» не обійшлося. За п’ять наступних років лідер «Батьківщини» обіцяє досягти рівня середньої заробітної плати Польщі у доларовому вимірі (наразі середня заробітна плата в Польщі у 3,5 рази вища, ніж в Україні). Також обіцяють запровадити персоніфіковану пенсійну систему. Пенсійні внески відкладатимуть на особовий рахунок кожної людини у державному банку протягом усього періоду роботи. Пенсійні збереження будуть щорічно індексуватись, на них будуть нараховуватися депозитні відсотки. Також буде скасовано порядок, який позбавляє пенсій пенсіонерів, які працюють.

Фото: ba.org.ua

Повернуть виплати на народження дитини, які були раніше: 50 тис. грн – при народженні першої дитини, 100 тис. грн – при народженні другої дитини, 150 тис. грн – при народженні третьої дитини та всіх наступних дітей. Причому, що виплати будуть здійснюватися одноразово у перший тиждень після народження дитини.

Важливо, що в програмному документі Юлії Володимирівні ви не знайдете жодної згадки МВФ. Але під час обговорення на економічному форумі ЮВТ чітко анонсувала необхідність перегляду домовленостей з кредиторами. Що логічно, враховуючи, що обіцяне зниження вартості газу для населення суперечить вимогам МВФ.

«Економічне чистилище» від Зе

Мабуть, єдина з усіх програм, яка дисонує з іншими документами кандидатів як за формою, так і змістом, це план Володимира Зеленського. Артистизм починає «фонити» вже з того, що документ починається з: «Я розповім Вам про Україну своєї мрії».

Команда Зе у стилістиці серіалу «Слуга народу» обіцяє нам країну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду в Інтернеті. Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». Де в молодої сім’ї є один клопіт – обрати квартиру в місті чи заміський будинок».

Економічний розділ програми назвали також яскраво: «Заможний громадянин – заможна держава». Далі по тексту – такі ж самі короткі, влучні та прості формулювання лише з однією цифрою – тарифом на легалізацію доходів: «Всі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця було практично неможливо. Тому ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши «економічне чистилище», кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес в країні».

Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Далі — загальні формулювання: «завдання розвитку економіки: детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування. Я, як Президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну».

Податки також стануть «простими і зрозумілими». Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск.

Без згадки про газ теж не обійшлося. «Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їх експортером на європейський ринок».

Новація від Зе – це пропозиція запровадити економічний паспорт українця, коли кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.

«Жорстка» економіка від Гриценка

Анатолій Гриценко, який позиціонує себе як «чесний президент», обіцяє – заможну країну. «Не буде безсистемних реформ і небезпечних експериментів з економікою – буде економічне зростання темпами 10% щорічно на основі». Друга конкретна цифра – середня зарплата в Україні буде понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії. Далі без конкретики: «не буде дискримінації військових пенсіонерів – буде гідне забезпечення солдата і коли він служить, і коли стає ветераном. Не буде знедолених переселенців – буде державна політика кредитування їм житла і стимулювання створення робочих місць».

Фото: gp.org.ua Анатолий Гриценко

Для всього цього буде проведено Всеукраїнський перепис населення і, на його основі, обґрунтовані плани розвитку економіки, освіти, науки, медицини та пенсійного забезпечення.

Схоже, умови кредитування з МВФ також будуть переглянуті: «не буде невигідних кредитів під гарантії держави – будуть внутрішні й зовнішні інвестиції через надійний захист права власності та легалізацію капіталів, у тому числі повернення їх в Україну із офшорів».

Не буде також і «банків-пилососів, власники яких розкрадають внески громадян – буде твердий контроль держави за діяльністю банків із захистом прав кредиторів і доступними для громадян і підприємців кредитами... Не буде залежності від імпортного газу – буде політика енергозбереження і енергоефективності, опора на власні, зокрема відновлювані ресурси. Не буде необґрунтованих закупок дорогої імпортної техніки та обладнання – на будівництві нових доріг, мостів, вокзалів та аеропортів надамо перевагу вітчизняним виробникам і створимо сотні тисяч нових робочих місць для українців», – зазначає кандидат.

Гриценко жорстко обіцяє покласти край контрабанді та запровадити ефективну митну політику. Правда, все це лише на півні гасел без конкретних назв податків та розмірів ставок.

Щодо ринку землі: «не буде базару земель, скупки їх за безцінь аграрними олігархами – ринок земель буде, але після 100% формування земельного кадастру, зміцнення фінансової спроможності фермерів, зупинки тіньового обігу земель та збільшення вартості землі на фоні загальної капіталізації країни».

На «Опофронті» без змін

Аналіз економічних частин програм екс-членів Партії регіонів показав, що тут все без особливих новацій. Так, Олександр Вілкул наполягає на повній забороні на втручання правоохоронних органів в роботу бізнесу. Він бере жабо в’язання в 10 разів скоротити апарат чиновників, мінімізувати витрати на державний апарату. Запровадити просту та зрозумілу модель оподаткування «15% – 15% – 15%» – «податок на доходи фізичних осіб – ПДВ – податок на прибуток/виведений капітал».

Фото: Макс Требухов

Далі загальні: «стабілізація гривні, створення державної системи гарантування всіх вкладів населення в повному обсязі, повернення довіри українців до банківської системи. Залучення внутрішніх інвестицій за рахунок заощаджень громадян та однозначна позиція щодо співпраці з МВФ та ЄБРР: «повна відмова від міжнародних кредитів «проїдання».

У ще одного кандидата від опозиційної платформи «За життя», яка відкололася від «Опоблоку» Юрія Бойко обіцянка зростання економіки до 5-7%, на чому вся конкретика закінчується. І далі в програмі аналогічні формулювання як у більшості інших колег щодо зменшення безробіття, створення нових робочих місць, стимулів для відновлення виробництва та повернення трудових мігрантів додому. Так само лише декларується «зниження цін та боргового тягаря на економіку... Українці отримуватимуть гідні зарплати та пенсії».

З цінами на газ теж вирішили обмежитися лише: «зупинимо тарифний геноцид, встановивши справедливі тарифи, що повернуть людям можливість жити в цивілізованих умовах. Газ власного видобутку йтиме на потреби народу, а не для спекуляцій. Зробимо доступними субсидії для тих, хто цього потребує».

Фото: Макс Левин

Кошулинський за середній клас

Єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський, як і Гриценко, пропонує жорстко дати по рукам олігархам.

«Буде могутній середній клас (не менше 60% працездатного населення), замість панування олігархії. Для цього ухвалимо пакет законів про повернення капіталів з офшорів. Ліквідуємо схеми виведення грошей з України та уникнення сплати податків в Україні»,– зазначає кандидат у своїй програмі.

У ще більш радикальному дусі на кшталт «все забрати та поділити» він закликає ухвалити законодавство про заборону приватизації стратегічних підприємств та повернення державі раніше приватизованих.

«Треба перевірити законність приватизації великих підприємств. Повернути державі незаконно приватизовані або змусити власників протягом року сплатити до бюджету збитки, завдані державі. Заборонити приватизацію прибуткових підприємств. Ухвалити новий Податковий кодекс, що сприятиме розвитку підприємництва. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес ‒ малі податки, великий бізнес ‒ великі податки. Забезпечити малий та середній бізнес доступними кредитами. Запровадити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи», – вважає один з лідерів «Свободи».

Також пропонується запровадити єдиний соціальний податок на доходи громадян із прогресивною шкалою оподаткування та однозначно заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України ‒ землею с/г призначення: «Надавати її в довгострокове володіння винятково українським громадянам із правом родинного успадкування або продажу лише державі».

Фото: Макс Левин

Радикал зігріє усіх

Головний «радикал» Олег Ляшко поряд зі згадуванням, що залучить в економіку понад 100 млрд доларів приватних інвестицій та створить більше 2 млн робочих місць, що зупинить масової еміграції українців та забезпечить економічне зростання 8-10% на рік замість нинішніх 2-3%, обіцяє: «повернути в село корову – на яку дамо дотації, мінімум 5000 гривень на худобину».

І як квінтесенція усіх кандидатських обіцянок: «у мене люди не будуть мерзнути в холодній хаті – всіх «зігрію» справедливими тарифами на комуналку, дам субсидії, якщо буде потреба, та безкоштовно встановлю лічильники. Люди будуть платити лише за те, що споживають».