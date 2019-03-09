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Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура

И посадить трех друзей президента.

Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в случае победы на выборах президента Украины обещает закрыть "все аэропорты в стране". Об этом она заявила в программе KishkiNa. Такое решение, по ее словам, будет принято, чтобы высокопоставленные чиновники, желающие покинуть страну, не смогли этого сделать.

Также Тимошенко заявила, что "посадит троих друзей" действующего Президента Петра Порошенко.

"Я выполню обещание, которое дал Петр Порошенко во время инаугурационной речи, пообещав посадить трех своих друзей. Так, как сделал и советовал Ли Куан Ю. Так вот я выполню обещание и посажу трех его друзей. Мы их все знаем. И они друг друга знают. И если они дадут показания на Порошенко, а они точно дадут, Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу", - резюмировала кандидат в президенты.

Кроме того, по прогнозам Тимошенко, во второй тур он выйдет с действующим главой государства.

Полную версию программы смотрите на youtube-канале Kіshkina.

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