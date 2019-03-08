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Польша назначила нового посла в Украине

Новым официальным послом в Украине стал Бартош Цихоцкий.

Польша назначила нового посла в Украине
Новым официальным послом Польши в Украине стал Бартош Цихоцкий.

Польша официально назначила нового посла в Украине. Им оказался первый заместитель министра иностранных дел страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в своем микроблоге Twitter.

Новым официальным послом в Украине стал Бартош Цихоцкий. Назначение от имени президента Цихоцкому вручил глава польского МИДа Яцек Чапутович.

"Министр Чапутович вручил сегодня в доме МИД назначение от имени президента Польши новому послу Польши в Украине Бартошу Цихоцкому", - отмечается в сообщении.

Напомним, с октября 2016 года послом Польши в Украине был Ян Пекло. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он вернулся 31 января. Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине замминистра иностранных дел Бартоша Цихоцкого.

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