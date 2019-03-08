Польша назначила нового посла в Украине

Польша официально назначила нового посла в Украине. Им оказался первый заместитель министра иностранных дел страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в своем микроблоге Twitter.
Новым официальным послом в Украине стал Бартош Цихоцкий. Назначение от имени президента Цихоцкому вручил глава польского МИДа Яцек Чапутович.
"Министр Чапутович вручил сегодня в доме МИД назначение от имени президента Польши новому послу Польши в Украине Бартошу Цихоцкому", - отмечается в сообщении.
Min. #Czaputowicz wręczył dzisiaj w siedzibie #MSZ w imieniu @prezydentpl nominację nowemu ambasadorowi RP w #Ukraina 🇺🇦 @B_Cichocki. pic.twitter.com/TZFHLfyK7E— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 8, 2019
Напомним, с октября 2016 года послом Польши в Украине был Ян Пекло. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он вернулся 31 января. Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине замминистра иностранных дел Бартоша Цихоцкого.