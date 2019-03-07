Северная Македония назначила посла в Украине

Республика Северная Македония назначила послом в Украине Крума Ефремова.
Об этом говорится в Twitter Министерства иностранных дел Украины.
"Сегодня заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная Македония в Украине Крума Ефремова", - говорится в сообщении.
Заступник Міністра @VasylBodnar прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна #Македонія в Україні Крума Ефремова. pic.twitter.com/d2usnYM0OZ— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 7 марта 2019 г.
Во вторник, 12 февраля, Македония официально изменила название на Северную Македонию ради членства в НАТО.
Накануне Украина на год продлила безвизовый режим с Северной Македонией.