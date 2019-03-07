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Северная Македония назначила посла в Украине

Послом назначен Крум Ефремов.

Республика Северная Македония назначила послом в Украине Крума Ефремова.

Об этом говорится в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная Македония в Украине Крума Ефремова", - говорится в сообщении.

Во вторник, 12 февраля, Македония официально изменила название на Северную Македонию ради членства в НАТО.

Накануне Украина на год продлила безвизовый режим с Северной Македонией.

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