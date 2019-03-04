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США вернули статус посла представителю ЕС в Вашингтоне

Представителя Евросоюза неформально понизили в декабре 2018 года.

США вернули статус посла представителю ЕС в Вашингтоне
Флаг США на мачте Капитолия, где заседает Конгресс США, Вашингтон, 09 декабря 2016 года
Фото: EPA/UPG

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вернул статус государственного посла представителю Европейского союза в Вашингтоне. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что соответствующие изменения сразу вступают в силу.

"Государственный секретарь Майк Помпео поручил руководителю протокола принять необходимые меры для восстановления статуса", - сказано в заявлении.

Напомним, в начале декабря 2018 Администрация президента США Дональда Трампа снизила дипломатический статус представительства Евросоюза в США, официально не сообщив об этом Брюссель. Об этом стало известно во время похорон Джорджа Буша-старшего, когда представителя ЕС Девида О'Салливана назвали не в алфавитном порядке вместе со всеми послами, а последним в списке.

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