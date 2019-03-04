"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
В правила футбола внесли изменения
В правила футбола внесли изменения
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
​В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
​В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
ГлавнаяМир

На границе Индии и Пакистана возобновились обстрелы

Индия заявляет о неспровоцированном обстреле со стороны Пакистана.

На границе Индии и Пакистана возобновились обстрелы
Пограничники патрулируют границу между Индией и Пакистаном, возле Амритсара, Индия, 28 февраля 2019.
Фото: EPA/UPG

Пакистан и Индия 4 марта возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Times of India.

В Минобороны Индии рассказали, что обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. В свою очередь индийская армия отвечала на обстрелы. Известно, что со стороны индийских военных потерь нет.

Индия также утверждает, что Пакистан неспровоцированно нарушил двухдневное перемирие.

Напомним, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Позже Пакистан освободил индийского пилота.

Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли по меньшей мере 4 человека.

Посольство Украины в Индии рекомендует украинцам воздержаться от поездок в эту страну, по крайней мере в северные штаты, из-за обострения конфликта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также