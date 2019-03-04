На границе Индии и Пакистана возобновились обстрелы

Пакистан и Индия 4 марта возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Times of India.

В Минобороны Индии рассказали, что обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. В свою очередь индийская армия отвечала на обстрелы. Известно, что со стороны индийских военных потерь нет.

Индия также утверждает, что Пакистан неспровоцированно нарушил двухдневное перемирие.

Напомним, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Позже Пакистан освободил индийского пилота.

Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли по меньшей мере 4 человека.

Посольство Украины в Индии рекомендует украинцам воздержаться от поездок в эту страну, по крайней мере в северные штаты, из-за обострения конфликта.