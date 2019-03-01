Пакистан вернул Индии взятого в плен военного пилота

Власти Пакистана в качестве "жеста примирения" и в целях деэскалации напряжения освободили взятого в плен индийского пилота, самолет которого был сбит над пакистанской территорией.

Кадры освобождения в пятницу, 1 марта, показало государственное телевидение Пакистана. Как следует из сообщений местных СМИ, пилот Абхинандан Вартхаман через пограничный пункт Вагах вернулся в Индию, передает DW.

Вартхаман попал в плен в минувшую среду после очередного обострения отношений Индии и Пакистана.

27 февраля представитель пакистанской армии сообщил, что силы безопасности Исламской республики сбили два индийских военных самолета. По его словам, оба упали в регионе Кашмир: один на пакистанской, а другой - на индийской территории. В свою очередь Нью-Дели признал, что потерял один МиГ-21, пилот которого пропал без вести. При этом официальный представитель правительства добавил, что в ходе воздушного боя был сбит сверхзвуковой истребитель ВВС Пакистана.

Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира. Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований.