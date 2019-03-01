Военные в Солсбери завершили очистку города от "Новичка"

Армия Великобритании завершила очистку города Солсбери от химического вещества "Новичок". Об этом сообщает Би-Би-Си.

Всего в городе обнаружили 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом. В частности, вещество нашли в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, который вел обыск в доме отравленного "Новичком" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Работу над дезактивацией Солсбери почти год вели около 800 служащих войск химической, биологической и радиологической защиты.

Операция включала в себя отбор тысяч пробных образцов из Солсбери и близлежащего города Эймсбери, где летом отравились еще двое жителей. Среди дезактивированных объектов - скамейка в парке, где были обнаружены Скрипали, ресторан Zizzi, где они обедали, станции скорой помощи Солсбери и Эймсбери, полицейский участок Борн-Хилла, ремонтный двор Эшли Вуд и паб The Mill.