В России решили установить статую Иисуса Христа вдвое выше, чем Рио-де-Жанейро

В российском Владивостоке планируют установить 68-метровую статую Иисуса Христа. По идее авторов, монумент будет освещать крестным знамением прибывающие и отплывающие суда.

Об этом сообщает "Сибирь Реалии" со ссылкой на местные СМИ.

Статую Христа планируют установить на Крестовой сопке, на ее видовую площадку для обсуждения проекта специально приезжали губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель проекта "Вятский Посад" Геннадий Цурков и вице-президент АФК "Система" Али Узденов.

Фото: Вятский Посад

Они рассмотрели план размещения статуи и благоустройства территории вокруг нее, изучили планировку смотровой площадки, схему внутреннего строения постамента и устройства самой статуи.

Авторы проекта предлагают построить рядом со статуей храм на 100 человек в честь Преподобного Сергия Радонежского. В то же время губернатор Приморья решил, что лучше на соседней сопке поставить небольшую часовню.

В советское время на вершине сопки Крестовой хотели поставить огромную статую Ленина, а на Орлиной сопке – Сталина. Они должны были встречать заходящие на рейд корабли. Памятник Ленину планировался высотой более 30 метров. Знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро – 38 метров.