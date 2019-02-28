Парламент Великобритании согласился проголосовать по "Брекситу" 12 марта

Если голосование провалится, уже 13 марта нижняя палата сможет проголосовать за отсрочку или выход без соглашения.

Парламент Великобритании 27 февраля поддержал новую стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй о "Брексит", голосование состоится 12 марта. Об этом сообщает Reuters.

"Законодатели поддержали предложенное Мэй расписание", - сказано в сообщении.

После нескольких месяцев разговоров о том, что Великобритания должна выйти из ЕС вовремя, то есть 29 марта, во вторник премьер-министр впервые допустила возможность "очень ограниченной" отсрочки выхода из блока. Этого хватило, чтобы предотвратить возмущение депутатов во время голосования и министров в кабинете премьера, которые заявляли, что готовы присоединиться к оппозиции, которая выступает за предотвращение выхода без соглашения.

Депутаты одобрили план из трех пунктов, что даст Мэй больше времени для переговоров с Брюсселем.

В случае, если депутаты не поддержат предложенное правительством соглашение о "Брексит", на следующий день (13 марта) Палата общин сможет проводить голосование по поводу поддержки парламентом варианта без соглашения или о переносе окончательной даты.

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекситу" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента 15 января отклонила разработанное соглашение.