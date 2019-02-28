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При аварии на вокзале Каира погибли 25 человек, пострадали более 40

Причиной крушения стала ссора машинистов.

При пожаре на центральнмо вокзале Каира погибли 25 человек
При пожаре на центральнмо вокзале Каира погибли 25 человек

В столице Египта - Каире - вечером 27 февраля в результате столкновения локомотивов на центральном вокзале вспыхнул пожар, в котором погибли 25 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как сообщил генеральный прокурор города Набиль Садек, причиной столкновения и пожара стала ссора машинистов.

По словам представителя надзорного ведомства, машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину тепловоза для разбирательств с машинистом другого локомотива, который преградил ему дорогу. Но когда он вышел из своей кабины, водитель другого тепловоза дал задний ход, а локомотив без машиниста начал набирать скорость и врезался в отбойник и пристройку основного здания..

При столкновении с платформой у поезда взорвался топливный бак, из-за чего произошел сильный пожар.

Напомним, в начале января из-за столкновения поездов в Претории пострадали около 200 человек.

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