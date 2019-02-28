При аварии на вокзале Каира погибли 25 человек, пострадали более 40

При пожаре на центральнмо вокзале Каира погибли 25 человек

В столице Египта - Каире - вечером 27 февраля в результате столкновения локомотивов на центральном вокзале вспыхнул пожар, в котором погибли 25 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как сообщил генеральный прокурор города Набиль Садек, причиной столкновения и пожара стала ссора машинистов.

По словам представителя надзорного ведомства, машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину тепловоза для разбирательств с машинистом другого локомотива, который преградил ему дорогу. Но когда он вышел из своей кабины, водитель другого тепловоза дал задний ход, а локомотив без машиниста начал набирать скорость и врезался в отбойник и пристройку основного здания..

При столкновении с платформой у поезда взорвался топливный бак, из-за чего произошел сильный пожар.

Напомним, в начале января из-за столкновения поездов в Претории пострадали около 200 человек.