Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Затоке ночью сгорели около 20 построек двух баз отдыха, - ГосЧС

Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и отсутсвием доступа к воде.

За одну ночь в Затоке сгорели около 20 построек баз отдыха
Фото: od.dsns.gov.ua
За одну ночь в Затоке сгорели около 20 построек баз отдыха

В пгт Затока Одесской области сегодня ночью сгорели несколько построек двух баз отдыха. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

25 февраля в 04:20 поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в пгт Затока. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручье".

Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными домами и отсутствием оборудованного места для сбора воды с моря. Огнеборцы локализовали пожар в 06:45 и ликвидирован в 08:25 на площади 800 м.кв. Вследствие пожара огнем уничтожено 20 строений: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасено 57 рядом расположенных зданий.

Как сообщается, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Полтаве 24 февраля около 18:00 произошел пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на магазины и крытый рынок. Пожар потушили за три часа, к счастью, никто не пострадал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также