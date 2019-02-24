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Патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле

Двух полицейских госпитализировали.

Патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле
Патрульный автомобиль попал в ДТП в Измаиле
Фото: http://gorod24.info

В Измаиле Одесской области в ДТП попал автомобиль патрульной полиции, двое правоохранителей получили травмы. Об этом сообщает местный ресурс "Город24".

Авария произошла вечером 23 февраля.

"На регулируемом перекрестке водитель автомобиля Mazda при повороте налево не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю Renault Duster, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора", - говорится в сообщении.

От удара патрульных откинуло за пределы проезжей части.

В результате столкновения полицейские получили травмы. В пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Mazda при повороте налево не предоставила преимущество в движении патрульному автомобилю
Фото: gorod24.info
Mazda при повороте налево не предоставила преимущество в движении патрульному автомобилю

Напомним, в августе в Сумах патрульный "Приус" сбил пешеходов после столкновения на перекрестке. В октябре патрульный автомобиль сбил женщину в Харькове.

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