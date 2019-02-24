11 обстрелов произошло на Донбассе в субботу

За прошедшие сутки, 23 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено восемь раз. Всего боевики применили 44 мины калибров 120 и 82 мм.

Как сообщили в штабе ООС, враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Чермалык, Павлополь", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников: вблизи населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями.

По данным разведки, 23 февраля двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял наши позиции, в том числе, применяя тяжелое вооружение. Потерь среди личного состава за текущие сутки у подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, в пятницу, 22 февраля, боевики на Донбассе 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных.