«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия

Последние дни принесли несколько любопытных новостей. 18 февраля состоялось заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви, а 21 февраля – заседание Синода Румынской Православной Церкви. На обоих заседаниях рассматривался украинский вопрос. О решениях, принятых на Кипре, специально для LB.ua уже писал архимандрит Кирилл (Говорун) . Сегодня мы представляем вниманию читателей обзор решений, принятых в Румынии, который сделал Владимир Бурега.

После того, как 6 января 2019 г. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил украинской делегации Томос о даровании автокефалии, пожалуй, главной интригой был вопрос о том, кто же из Поместных Православных Церквей и когда признает новосозданную церковную структуру.

Фото: Православная Жизнь Синод Румынской Православной Церкви

Решения, принятые 21 февраля на заседании Синода в Бухаресте, вписываются в многолетнюю тактику Румынской Церкви позиционирования себя на международной арене. Поэтому, прежде чем, анализировать эти решения, нужно сделать несколько важных предварительных замечаний.

Миры: греческий, славянский, румынский

Румынская Православная Церковь является сегодня одной из наиболее крупных Поместных Церквей мира. По переписи населения 2011 г. 16 307 004 граждан Румынии назвали себя православными, что составляет 86,45 % населения. Сегодня в состав Румынской Православной Церкви входит около 14 тысяч приходов, на которых служит около 16 тысяч священнослужителей. На территории Румынии действует более 600 монастырей, 11 богословских факультетов и 33 духовных семинарии. Кроме того, Румынская Церковь имеет разветвленную структуру зарубежных учреждений.

При этом Румынская Церковь стоит несколько особняком в мировом православии. Принято считать (хотя и с некоторой долей упрощения), что существует давнее противостояние между греческими и славянскими Православными Церквами. Оно имеет глубокие корни и восходит еще к византийской эпохе. Однако, Румынская Церковь не ассоциирует себя ни с греческим, ни со славянским миром. Румынская Церковь пытается играть «свою игру». Потому за последние десятилетия у нее возникали острые конфликты как с греческими Поместными Церквами, так и со славянскими.

Фото: EPA/UPG Глава Румынской православной церкви патриарх Даниил

Еще с начала 1990-х гг. тянется конфликт между Румынской и Русской Православными Церквами из-за церковной юрисдикции в Республике Молдова (исторической Бессарабии). Еще в 1920-30-е гг., когда территория Молдовы входила в состав Румынии, здесь действовала Бессарабская митрополия Румынской Церкви, которая прекратила свое существование после включения Молдовы в состав Советского Союза. В 1990-е гг. Румынская Церковь возродила Бессарабскую митрополию. И потому сегодня на территории Республики Молдова действуют, во-первых, самоуправляемая Молдавская Церковь, входящая в состав Московского патриархата, и, во-вторых, Бессарабская митрополия, входящая в состав Румынской Церкви. При этом Московский патриархат не признает Бессарабской митрополии и не имеет с ней евхаристического общения. Все попытки урегулировать этот конфликт пока не увенчались успехом.

В 2011 г. начался громкий конфликт между Румынской и Иерусалимской Церквами. Он был связан с попытками построить румынский храм в Иерихоне (то есть на территории Иерусалимского патриархата). Это строительство было начато клириком Румынского патриархата архимандритом Иеронимом (Кречу) и вызвало резко негативную реакцию со стороны руководства Иерусалимской Церкви. 9 мая 2011 г. Священный Синод Иерусалимского патриархата принял решение о разрыве евхаристического общения с Румынской Церковью.

Конфликт удалось преодолеть лишь в 2014 г. после того, как лично президент Румынии Траян Басеску провел переговоры с Иерусалимским патриархом Феофилом и достиг компромиссных договоренностей. Румынское подворье в Иерихоне получило в результате статус «дома для румынских паломников».

Сегодня тлеет и конфликт между Румынской и Сербской Церквами. Еще в 2012 г. Синод Сербской Церкви обвинил Румынскую Церковь в том, что ее епископы и священники посещают территорию Сербии (Тимокскую и Браничевскую епархии, на территории которых проживает значительное румынское население) и совершают там богослужения без ведома сербских церковных властей. Хотя до разрыва отношений тогда не дошло, все же напряженность во взаимоотношениях между Сербской и Румынской Церквами сохраняется и сегодня.

Все эти конфликты ясно свидетельствуют о том, что Румынская Церковь считает сферой своих стратегических интересов все территории, на которых проживает румынский этнос. Нельзя забывать, что в Румынии является практически общепринятой точка зрения, что население Республики Молдова (исторической Бессарабии) и Северной Буковины (сегодня это территория Украины) следует считать этническими румынами, а молдавский язык квалифицировать как разновидность румынского языка.

Пожалуй, именно Румынская Церковь сегодня с наибольшей последовательностью пытается реализовывать национальный принцип в распространении своей юрисдикции. И именно это порождает конфликты с другими церквами.

Фото: EPA/UPG Во время освящения патриаршего Собора спасения нации, Бухарест, Румыния, 25 ноября 2018.

Бессарабия и Украина

Проблема Бессарабской митрополии имеет прямое отношение и к Украине. Дело в том, что еще 24 октября 1995 г. Священный Синод Румынской Церкви наделил Бессарабскую митрополию статусом экстерриториальной структуры, которой поручено попечение над восточной румынской диаспорой (то есть над румынами, проживающими на восток от границ Румынии). С этого времени Бессарабская митрополия имеет право открывать приходы не только в Молдове, но и за ее пределами. А это означает прямую санкцию на развитие активности, прежде всего, на территории Украины.

До 2007 г. Бессарабская митрополия представляла собой фактически одну епархию. Но 24 октября 2007 г. Священный Синод Румынской Церкви открыл в составе Бессарабской митрополии три епархии: Бельцскую (бывшую Хотинскую), епархию Южной Бессарабии с центром в Кантемире и епархию Дубоссар и всего Приднестровья с центром в Дубоссарах. Две из этих епархий (Бельцкая и Южно-Бессарабская) территориально охватывают часть Черновицкой и Одесской областей. Поэтому 14 ноября 2007 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) заявил протест против действий Румынской Церкви. Впрочем, до 2018 г. эти три епархии оставались вакантными.

В ходе переговоров с Московским патриархатом Румынская Церковь предлагала в качестве способа решения «Бессарабской проблемы» создание в Молдове автокефальной церкви. Но такое предложение не было поддержано Московским патриархатом.

После 2007 г. Румынская Церковь неоднократно пыталась активизировать свою деятельность на территории Украины. Например, 16 июля 2011 г. глава Бессарабской митрополии митрополит Петр (Педурару) освятил храм в Измаильском районе Одесской области, что вызвало протест со стороны УПЦ (МП).

Фото: Корреспондент Во время синода Румынской Православной Церкви

Но наиболее важное в этом отношении решение было принято в минувшем году. 24 мая 2018 г. Синод Румынской Церкви назначил епископом Бельцким Антония (Телембича), а епископом Южной Буковины – Вениамина (Гореану). В результате Бессарабская митрополия получила окончательное организационное оформление. Таким образом, на сегодня в составе Румынской Церкви существует специальная структура, которая имеет полномочия развивать деятельность среди этнических румын на восток от Румынии (а значит, и на территории Украины).

Призыв к диалогу

Только через призму этого чрезвычайно непростого церковно-политического контекста следует читать решения, принятые Синодом в Бухаресте 21 февраля 2019 г.

Как сообщает пресс-служба Румынского патриархата, 21 февраля на заседании Синода основное внимание было уделено церковной ситуации в Украине. Прежде всего, Синод констатировал, что уже в течение почти тридцати лет в Украине существует церковный раскол. За это время проблема никак не решалась ни внутренними силами, ни путем привлечения «всеправославного посредничества». Здесь румынские иерархи указывают на прецедент, имевший место в Болгарской Церкви. В Болгарии в 1992 г. также случился масштабный церковный раскол, для преодоления которого в 1998 г. в Софии был созван Синаксис (Собрание) предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. Однако, для решения украинской проблемы подобных всеправославных форумов не проводилось. В результате, как прямо заявляет Синод Румынской Церкви, «ситуация зашла в тупик». Это и заставило Вселенского патриарха вмешаться в украинские дела.

Стремясь преодолеть украинский церковный кризис, патриарх Варфоломей издал Томос об автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ). Однако, большинство приходов, находящихся в юрисдикции Московского патриархата, этого Томоса не приняло. «Таким образом, - констатируют румынские иерархи, - проблема церковного единства Украины в настоящее время решена не полностью».

Румынская Церковь предлагает, чтобы Вселенский патриархат и Московский патриархат «посредством диалога нашли решение этого церковного спора». Такое решение должно учитывать «сохранение единства веры, уважение к административной и пастырской свободе духовенства и верующих в этой стране (включая право на автокефалию) и восстановление евхаристического общения». В случае неудачи двустороннего диалога румынские иерархи предлагают созвать Синаксис Предстоятелей всех Православных Церквей для решения проблемы.

Фото: EPA/UPG Патриарх Даниил встречает патриарха Кирилла в Международном аэропорту Отопени, возле Бухареста, 26 октября 2017.

Это пожелание стало логичным продолжением решений Синода Румынской Церкви, принятых 24 мая и 25 октября 2018 года. Уже тогда румынские иерархи призывали Московский и Константинопольский Патриархаты решить украинский вопрос в двустороннем диалоге. Теперь этот призыв был повторен еще раз. Как ясно сказано в нынешнем решении, диалог между Москвой и Стамбулом должен учитывать стремление к автокефалии значительной части украинских верующих. То есть, в результате этого диалога должен быть достигнут компромисс относительно создания в Украине автокефальной церкви, которая получит признание и от Константинополя, и от Москвы. Однако, сегодня возможность такого двустороннего диалога, увы, маловероятна. Поэтому Синод Румынской Церкви сразу указал дальнейшую перспективу – проведение Синаксиса глав всех Православных Церквей.

Румынские приходы в Украине

Священный Синод Румынской Церкви специально подчеркнул, что при рассмотрении украинского вопроса в дальнейшем он будет обращать особое внимание на судьбу существующих в Украине румынских православных приходов. Эти приходы расположены, прежде всего, в Северной Буковине и сегодня входят в состав Черновицкой епархии Украинской Православной Церкви (Московского патриархата). По данным румынской стороны, таких приходов насчитывается 127.

Для Румынской Церкви является важным сохранение этнической и языковой идентичности этих общин. Поэтому Синод высказал желание получить «от церковных и государственных органов Украины» письменные гарантии, что румынская идентичность указанных общин будет уважаться. Кроме того, Синод желает иметь письменные гарантии, что для румынских приходов на территории Украины будет создан специальный викариат (то есть автономная церковная структура). Синод в Бухаресте настаивает, что такой викариат должен иметь возможность «развивать духовные отношения с Румынским Патриархатом, чтобы получать от него поддержку».

Предполагается, в частности, что Румынская Церковь получит возможность беспрепятственно направлять в эти приходы литургические и богословские книги на румынском языке. Создание такого викариата зеркально отразит ситуацию с православными украинцами в Румынии, для которых с 1990 г. действует викариат в составе Румынской Церкви.

Фото: EPA/UPG Во время освящения патриаршего Собора спасения нации, Бухарест, Румыния, 25 ноября 2018.

Этот пункт, пожалуй, является ключевым в решении Румынского Синода. Здесь Румынская Церковь ясно сформулировала условие, на котором она будет готова признать автокефалию Православной Церкви Украины. В составе этой новой церкви румынские приходы должны быть выделены в автономную структуру, наделенную правом свободно поддерживать отношения с Румынской Церковью. Хотя в решении Синода и не озвучивается идея фактически двойной юрисдикции над румынскими приходами Украины, все же предложения румынской стороны весьма близки к этому.

По сути дела Румынская Церковь желает заключить с Украиной как с государством специальное соглашение, оговаривающее особый статус румынских православных приходов. Конечно, это вполне вписывается в стремление Румынской Церкви укрепить свое влияние на тех территориях, где проживают этнические румыны. Вне всякого сомнения, это стремление соответствует и внешней политике Румынии, в рамках которой особое внимание уделяется территориям с компактным проживанием румынского этноса.

Структуры УПЦ КП на Западе

В решении Румынского Синода есть и еще один любопытный пункт. Синод заявил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой «прояснить проблему неканонических иерархов и священников на Западе, которые ранее принадлежали к бывшему “Киевскому патриархату”». В Украине этот пункт вызвал полное непонимание и ошибочные толкования. Поэтому ему нужно уделить особое внимание.

Фото: EPA/UPG Вселенский Патриарх Варфоломей I и румынский патриарх Даниил(справа) благословляет верующих после мессы в патриаршем соборе в Бухаресте, Румыния, 23 ноября 2018.

Здесь речь идет вовсе не о статусе епископов и священников бывшего Киевского патриархата на территории Украины. Румынский Синод обращает внимание лишь на тех иерархов и священников, которые пребывают «на Западе». Имеется в виду, прежде всего, Западная Европа. Ведь в составе Киевского патриархата действовал Европейский экзархат, в состав которого по состоянию на 2017 г. входило 44 общины, расположенные в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Португалии и других странах. Как мы уже уже писали, по букве Томоса об автокефалии, все зарубежные структуры бывшего Киевского патриархата должны теперь перейти в состав Константинопольской Церкви.

Румынскую Церковь интересует судьба именно этих европейских приходов УПЦ КП. Ведь в их состав вошла в том числе и часть многочисленной румынской диаспоры. И потому деятельность Киевского патриархата в Европе всегда вызывала озабоченность Румынской Церкви.

Еще в 1996 г. в состав Киевского патриархата перешел протоирей Филипп Лярош, который ранее входил в юрисдикцию Румынской Церкви. В Киевском патриархате он принял монашество с именем Михаил (Мишель) и стал епископом Парижским. В состав возглавляемой им Парижской епархии Киевского патриархата входило 6 приходов на территории Франции. Насколько нам известно, в общинах УПЦ КП в Западной Европе есть священники румынского происхождения, которые пытаются вести пастырскую деятельность среди румынских мигрантов. Понятно, что это вызывало сильное недовольство в Бухаресте. И вот теперь Румынская Церковь желает получить от патриарха Варфоломея разъяснения, какой будет дальнейшая судьба этих структур?

Можно сказать, что Синод Румынской Церкви формулирует здесь второе условие признания автокефалии Православной Церкви Украины. Константинополь должен дать румынской стороне гарантии, что структуры бывшего Киевского патриархата не будут более претендовать на румынскую диаспору в Западной Европе. Лишь после решения всех этих спорных вопросов Румынская Церковь будет готова высказать «свою официальную позицию о положении Православия в Украине».

Фото: НУБіП Митрополит Михаил ( Лярош )

Однако, как можно видеть из решений первого заседания Синода ПЦУ, в состав ее иерархии включен в том числе и митрополит Михаил (Лярош) с титулом «Корсунский». А значит, судьба зарубежных структур УПЦ КП все еще остается неясной. И от того, каким будет решение этого вопроса, будет зависеть и то, как Румынская Церковь поведет себя по отношению к новосозданной ПЦУ.

Выводы

Решения, принятые в Румынии, весьма показательны. С одной стороны, Румынская Церковь воздержалась от прямого признания ПЦУ. Но, с другой, Синод Румынской Церкви ни одним словом не осудил действия Константинопольского Патриархата в Украине. Румынские иерархи аккуратно, но ясно признали законность стремления украинской паствы к автокефалии. Кроме того, они прямо заявили, что действия патриарха Варфоломея имели целью преодоление украинского церковного кризиса, «зашедшего в тупик». Румынский Синод вовсе не оспаривает права патриарха Варфоломея на издание Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Вместе с тем, Румынская Церковь в сложившейся ситуации преследует свои интересы. Перспектива оформления в Украине автокефальной церкви весьма привлекательна для румынской стороны. Выход украинских приходов из состава Московского патриархата будет, конечно же, означать глобальное переформатирование мирового православия, в результате которого Румынская Церковь надеется усилить свое влияние за пределами Румынии.

При этом Румынская Церковь ясно обозначила вопросы, которые имеют для нее первостепенное значение. Это, во-первых, статус румынских приходов на территории Украины и, во-вторых, судьба структур бывшего Киевского патриархата в Западной Европе. Румынский Синод послал и в Киев, и в Стамбул вполне ясные сигналы. Если высказанные пожелания Бухареста будут выполнены, то Румынская Церковь готова будет поддержать ПЦУ.

Фото: EPA/UPG

С точки зрения Румынского патриархата решение «украинского вопроса» технически возможно только в рамках всеправославного посредничества. А это означает, что и сама Румынская Церковь желает принять активное участие в дальнейшем обсуждении этого вопроса.

Вполне очевидно, что и у Киева есть вопросы к действиям Румынской Церкви. Если румынская сторона хочет получить письменные гарантии относительно перспектив румынских приходов в Украине, то, понятно, что и Киев в праве требовать таких же гарантий для украинских приходов в Румынии. Кроме того, важно было бы получить ясные гарантии Румынской Церкви, что она откажется от создания структур Бессарабской митрополии на территории Украины.

300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ

Понятно, что решение этих вопросов предполагает непростой диалог с Бухарестом, к подготовке которого в Киеве должны отнестись со всей серьезностью.