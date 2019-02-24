О жертвах не сообщается.

Оккупанты в воскресенье, 24 февраля, около 5 утра обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку (оба – Попаснянский район, Луганская область).

Как сообщили в штабе ООС, мины российского производства разрывались прямо в домах.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать", - рассказал военным один из пострадавших из Золотого.

В настоящее время на местах обстрелов работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

О жертвах среди мирного населения не сообщается.

Напомним, в декабре из-за обстрела боевиков Золотое осталось без водоснабжения.