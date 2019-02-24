В понедельник в Киеве до +6 градусов

25 февраля в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 0...-2 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем +3...+9 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем +2...-3 градуса. На курортах Карпатского региона без существенных осадков.

В Моршине температура ночью -2...-4 градуса, днем +6...+8 градусов.

В Трускавце температура ночью -2...-4 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Сваляве температура ночью -3...-5 градусов, днем +5...+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков; в Черниговской, Сумской областях на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем +1...+7 градусов, в Сумской области -1...+4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Полтавской области на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м с, днем местами порывы 15-20 м с. Температура ночью 0...-7, днем 0...+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-9 градусов, днем -1...+4 градуса.

На юге страны переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5...-11 градусов, днем 0...+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью -4...-6, днем +2...+4 градуса.