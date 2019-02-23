В Хмельницкой области сороковой приход УПЦ МП перешел в ПЦУ

Приход перешел в поместную церковь вместе со священником.

Сороковой приход Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницкой области присоединился к поместной Православной церкви Украины.

Об этом сообщает митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

"40. с. Клубовка, с. Васьковцы, Изяславский р-н, приход в честь Космы и Дамиана, настоятель прот. Николай Назарчук 23/02/2019", - написал архиерей на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, первым к Хмельницкой епархии Православной Церкви Украины 25 декабря присоединился Свято-Николаевский приход с. Доброгорща Хмельницкого района. Большинство из приходов в Хмельницкой области перешли в поместную церковь вместе со священниками.

По данным Минкульта, в Украине к ПЦУ присоединились уже около 350 приходов.