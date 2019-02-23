В Харькове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала в Харькове. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

Информация о том, что в здании вокзала на площали Привокзальной заложена взрывчатка, поступила в субботу в 8:40.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводятся осмотр помещений и эвакуация людей", - говорится в сообщении.

Напомним, три дня назад минирование суда и станции метро в Харькове оказалось ложным.

Ранее 19 февраля в Киеве из-за сообщения о минировании отложили заседание Высшего совета правосудия.

18 февраля в столице "минировали" 6 станций метро. В результате проверки взрывоопасные предметы не обнаружили.