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В Харькове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании

Сотрудники МВД проводят осмотр помещения.

В Харькове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании
Железнодорожный вокзал в Харькове
Фото: http://railwayukr.com

Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала в Харькове. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

Информация о том, что в здании вокзала на площали Привокзальной заложена взрывчатка, поступила в субботу в 8:40.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводятся осмотр помещений и эвакуация людей", - говорится в сообщении.

Напомним, три дня назад минирование суда и станции метро в Харькове оказалось ложным.

Ранее 19 февраля в Киеве из-за сообщения о минировании отложили заседание Высшего совета правосудия.

18 февраля в столице "минировали" 6 станций метро. В результате проверки взрывоопасные предметы не обнаружили.

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