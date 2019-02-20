Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

Правоохранители проверяют сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда (ул.Соломенская, 2-а), работа суда временно остановлена.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

На сайте суда также отмечается, что с 21 февраля по 21 марта будет проведен анкетный анонимный опрос посетителей суда.

"Респондентам предлагается добровольно ответить на вопросы, касающиеся удобства условий пребывания в суде, вежливости со стороны работников суда, полноты и понятности информации, размещенной на информационных стендах, официальных интернет-представительствах Киевского апелляционного суда, соблюдение сроков и процедур рассмотрения дел", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, во вторник, 19 февраля, из-за анонимного сообщения о минировании отложили заседание Высшего совета правосудия в Киеве.