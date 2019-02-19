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В Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева

Комиссия при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений.

В Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева
Фото: facebook/Amina Okueva

Комиссия по наименованиям при Киевской городской государственной администрации утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании улицы Проектной в Шевченковском районе столицы на честь Амины Окуевой и улицы Искровской в Соломенском районе на улицу Джохара Дудаева.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

"Следующие шаги - это комиссия самоуправления и комиссия по вопросам культуры, перед вынесением на окончательное голосование на пленарном заседании КГГА. Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева", - написал Исмагилов на своей странице в Facebook.

Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 30 октября 2017 года под Киевом автомобиль Окуевой расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

Джохар Дудаев – чеченский военный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия, которая в 1990-х годах боролась за независимость от России. Был убит ракетой, выпущенной из российского самолета Су-25 в 1996 г.

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