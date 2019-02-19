В среду в Киеве потеплеет до +6, местами небольшой дождь

В среду, 20 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +3…+9 градусов, в Закарпатье +5…+10 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +2…+7 градусов; в Сумской области ночью -4…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях -2…-7 градусов; днем +1…+7 градусов, в Винницкой области +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-11 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, в Николаевской области +1…-4 градуса; днем +2…+9 градусов, в Одесской области +6…+11 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.