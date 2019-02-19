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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Заседание Высшего совета правосудия отложили из-за сообщения о минировании

На месте работают взрывотехники и правоохранители.

Заседание Высшего совета правосудия отложили из-за сообщения о минировании
Здание ВСП
Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

Из-за анонимного сообщения о минировании отложено заседание Высшего совета правосудия в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП в Фейсбуке.

"Уважаемые граждане! Поступило сообщение о минировании помещения ВСП. Высший совет правосудия вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Заседание должно было начаться в 10:00.

Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

В повестке дня ВСП: вопрос об увольнении судьи Соломянского райсуда Киева Людмилы Кизюн, жалоба судьи Печерского райсуда Киева Ларисы Цокол по поводу ее увольнения и другие.

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