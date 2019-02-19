​Суд арестовал подозреваемых в поджоге храма УПЦ в Запорожье без права залога

Им сообщено о подозрении по статье "терракт".

Суд арестовал троих подозреваемых в попытке поджоге храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Днепровском районе Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности в Запорожской области.

По данным ведомства, санкция в виде ареста применена сроком на 60 суток без права внесения залога. Задержанным также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, 16 февраля СБУ задержала двоих подозреваемых в попытке поджога храма УПЦ в честь святого апостола Иоанна Богослова в Днепровском районе Запорожья. Позже правоохранители задержали еще одного подозреваемого в организации поджога. По данным спецслужбы заказчиками преступления являются двое бывших жителей Запорожья, которые сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса и которые действовали по заданию спецслужб России.

15 февраля в Кривом Роге кто-то поджег двери храма Вознесения Господня и обрисовал стены лозунгом неонацистов 14/88.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что разведка узнала о том, что завербованные российскими спецслужбами граждане планируют атаковать еще 20 храмов.