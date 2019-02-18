В Киевском метро испортили выставку Шевченко
В Киевском метро испортили выставку Шевченко
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
​Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
Путин пожаловался Макрону на выборы в Украине
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
​Кіпрський годинник. Про рішення Кіпрської Церкви щодо України
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
ГлавнаяПолитика

В СБУ подтвердили, что у епископа Гедеона были паспорта трех стран

Деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины

В СБУ подтвердили, что у епископа Гедеона были паспорта трех стран
Епископ Макаровский Гедеон (Харон)
Фото: spzh.news

В Службе безопасности Украины подтвердили, что у епископа Украинской православной церкви (МП) Гедеона (Юрия Харона) действительно были паспорта трех стран.

Об этом заявил сегодня на брифинге председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Укринформ.

"Он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, паспорт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал Грицак.

Также он добавил, что СБУ располагает данными, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины, и отправила соответствующую информацию в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы.

"Поэтому было принято решение, при пересечении им границы у него изъять украинский паспорт", - напомнил Грицак, добавив: насколько "мне известно, он (Гедеон) не является гражданином Украины".

Грицак уточнил, что на время Гедеону закрыт въезд в Украину.

Ранее Государственная миграционная служба заявила, что епископ Гедеон (Юрий Харон) был лишен украинского гражданства в июне 2018 года из-за сокрытия гражданства России.

Напомним, 13 февраля пограничники депортировали Гедеона из Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также