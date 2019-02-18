​Украина показала недостаточный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Украина показала недостаточный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере образования, инфраструктуры и охраны окружающей среды из-за недостаточной организационной способности министерств и ведомств и отсутствия политической воли.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что наименьший прогресс достигнут в таких сферах: образование (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), охрана окружающей природной среды и гражданская защита (22%).

Кроме того, по ряду направлений, в частности, интеллектуальная собственность, налогообложение, управление государственными финансами, гуманитарная политика, защита прав потребителей, гражданское здоровье, финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством отсутствуют зафиксированные на 2018 год обязательства.

"Есть сектора, где прогресс был крайне ограниченным и разочаровывающим, - это налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность", - отметил Мингарелли.

Вместе с тем, по его словам, прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС составил 52%.

Напомним, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года. С 2014 года СА работало во временном режиме.

Украина в рамках имплементации СА должна, в частности, уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В 2017 году Украина выполнила лишь 41% от запланированного по имплементации СА с ЕС. В феврале 2018 года Мингарелли заявлял, что за четыре года украинская власть сделали значительные шаги для модернизации страны и назвал идиотами тех, что не замечает реформ в Украине.