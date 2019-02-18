По "делу Супрун" назначен новый судья

В окружной админсуд Киева поступило еще три иска.

В деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Уляны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения определен новый судья - Татьяна Скочок.

Об этом сообщил судья-спикер Богдан Санин в Фейсбуке.

"Как и ожидалось, сегодня были определены нового судью по «делу Супрун» (№640/463/19 по иску народного депутата И. Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины В. Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок. Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть указанное дело, как «дело Супрун. Епизод 1-й", - написал он.

Санин сообщил, что в Окружной админсуд Киева поступило еще три иска по "делу Супрун", в частности - два от Мосийчука и один от "радикала" Алексея Ленского.

"Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть дело, как "Дело Супрун. Епизод 1", и вот почему ... В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определен премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун указано в качестве третьего лица (дело №640/1748/19). В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/1766/19). В ОАСК поступил иск от А.Ленского, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/2709/19)", - написал Санин в Фейсбуке.

Ранее Окружной админсуд отменил мероприятия по обеспечению иска относительно отстранения Супрун от руководства Минздравом "по собственной инициативе".

Напомним, 5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску нардепа Мосийчука.

В пятницу, 15 февраля, на очередном заседании по данному делу судья Сергей Каракашьян заявил о самоотводе. Таким образом, дело пойдет на повторное автоматическое распределение.

Ранее присутствовавший на одном из заседаний министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что правительство считает Супрун легитимным и.о.министра, так как предыдущее решение суда не отменяло указ о её назначении. Подробнее об аргументах сторон можно почитать в тексте "Мосийчук против Супрун. Репротаж с судебного заседания".