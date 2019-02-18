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Увольнение Продана из ГФС не связано с расследованием, - Гройсман

Экс-глава фискальной службы просил об увольнении в сентябре 2018 года.

Увольнение Продана из ГФС не связано с расследованием, - Гройсман
Мирослав Продан
Фото: Укринформ

Премьер-министр Владимир Гройсман не связывает увольнение бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана с расследованием против него.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Liga.net".

"О Мирославе Продане. Он принял решение уйти в сентябре-октябре. Много времени просил меня его уволить. Я дал ему такую возможность, когда мы решили реформировать ДФС. Важно, чтобы все, кто мог претендовать на должность, не были в руководстве службы", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что Кабинет Министров намерен реформировать ГФС в этом году, а на вопрос об участии Продана в конкурсе на должность после реформирования ведомства он сказал, что не разговаривал с экс-и.о. главы службы по этому поводу.

Напомним, 5 февраля Соломенский районный суд Киева разрешил выезд за границу и снял электронный браслет слежения с бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

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