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Меджлис требует изъять из крымских школ российский учебник истории полуострова

Учебник нарушает Уголовный кодекс Украины.

Меджлис требует изъять из крымских школ российский учебник истории полуострова
Фото: Макс Требухов

Российский школьный учебник "История Крыма" подпадает под действие Уголовного кодекса Украины и должен быть изъять из школ. Об этом сегодня заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет "Крым.Реалии".

"Учебное пособие, безусловно, подпадает под действие статьи 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", – отметил глава Меджлиса.

Экземпляры указанного пособия будут приложены к заявлениям в адрес правоохранительных органов Украины, а также будут использованы на различных международных площадках "в качестве иллюстрации российской оккупационной политики в Крыму".

Российские СМИ подтверждают запрос, поступивший от пророссийского "совета крымских статар", об изъятии учебника из школьных и публичных библиотек из-за пропаганды ксенофобии и оправдания депортации крымских татар советскими властями.

Напомним, после оккупации Крыма в марте 2014 года Россия запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а в октябре 2018 года заявила о национализации имущества Меджлиса.

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