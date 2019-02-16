Канада выделит Украине 25 млн долларов на честные выборы президента

Кроме того, в Украину из Канады приедут более 100 человек для мониторинга выборов.

Канада обеспокоена тем, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно, и предоставит 25 млн долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Новое время.

Кроме того, в Украину из Канады приедут более 100 человек для мониторинга честности выборов.

"В Украине многие разочарованы в реформах, таких много даже среди моих друзей. Поэтому украинцы должны получить честные выборы, чтобы определиться с тем, кто будет управлять их страной", - отметила Фриланд.

"Присоединяйтесь к Канаде и ОБСЕ для обеспечения прозрачности украинских выборов", - обратилась Фриланд к присутствующим на ланче представителям Госдепа и Еврокомиссии.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что следующую конференцию по вопросам реформ в Украине проведут в Торонто.