​Тимошенко предложила Волкеру формат "Будапешт плюс"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем США Куртом Волкером.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", темой разговора была ситуация в Украине, российская агрессия на востоке страны, возможные пути окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе, двустороннее сотруднчиество Украины и США.

Тимошенко, в частности, в беседе с Волкером выступила за проведение переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума, верховным комиссаром ЕС и руководством Германии.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила США за помощь Украине, но отметила необходимость активизировать усилия для скорейшего решения военного конфликта на Донбассе. Она также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России до окончания войны и возвращения Крыма.

Со своей стороны Курт Волкер заверил в поддержке суверенитета и независимости Украины, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для восстановления территориальной целостности Украины и установления мира на востоке.

Напомним, Тимошенко продвигает новый формат мирных переговоров на Донбассе с осени 2018 года. Он предполагает, что за стол переговоров должны сесть руководители стран-подписантов Будапештского меморандума, в частности США и Великобритании, а также лидеры Франции, Китая, Германии и верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности.