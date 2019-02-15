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Адвокаты избрали Гречковского и Маловацкого членами ВСП, Дроздова - ВККС

Съезд управился за один день.

Съезд адвокатов избрал членами Высшего совета правосудия Павла Гречковского и Алексея Маловацкого, Александра Дроздова - членом Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщает журналист LB.ua.

Гречковский набрал 161 голос "за", Маловацкий - 142 голоса. Было выдано 178 бюллетеней, после открытия урн было обнаружено 177 бюллетеней. 4 бюллетня признаны недействительными.

Алексей Маловацкий
Фото: vse.media
Алексей Маловацкий

За Дроздова проголосовали 172 делегата.

Напомним, ранее адвокаты уволили Павла Луцюка с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Срок полномочий Луцюка заканчивался в июне этого года. И адвокаты собирались на съезде избрать нового члена ВККС, который бы пришел в комиссию на замену Луцюка после окончания его полномочий. Но во время съезда адвокаты поставили на голосования вопрос о выражении члену ВККС, которого делегировали в комиссию в 2015 году, а позже уволили его из должности.

Напомним, ВККС сейчас пребывает в процессе конкурса в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд. В том числе, Павел Луцюк является членом одной из тройки членов ВККС, которые проводят собеседования и принимают решение по поводу кандидатов.

Съезд адвокатов был запланирован на 15-16 февраля. Поскольку все вопросы повестки дня исчерпаны, завтра адвокаты не будут собираться. Как известно, он проходит в горнолыжном селе Плавья Сколевского района Львовской области.

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