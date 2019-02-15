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Мангер вышел из СИЗО

На вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных в качестве залога, глава Херсонского облсовета не ответил.

Мангер вышел из СИЗО
Владислав Мангер
Фото: Lb.ua

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под внесенный в пятницу вечером залог.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Очень хорошо себя чувствую, никаких претензий ни к кому не имею. Я готов полностью сотрудничать со следствием. Думаю, нам нужно меньше в прессе писать чепухи, а больше помогать друг другу в поиске реальных преступников", - сказал Мангер журналистам после выхода из СИЗО.

При этом он не ответил на вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога.

Накануне Шевченковский районный суд Киева арестовал председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и установил залог 2,5 млн гривен.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

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