Мангер вышел из СИЗО

На вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных в качестве залога, глава Херсонского облсовета не ответил.

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под внесенный в пятницу вечером залог.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Очень хорошо себя чувствую, никаких претензий ни к кому не имею. Я готов полностью сотрудничать со следствием. Думаю, нам нужно меньше в прессе писать чепухи, а больше помогать друг другу в поиске реальных преступников", - сказал Мангер журналистам после выхода из СИЗО.

При этом он не ответил на вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога.

Накануне Шевченковский районный суд Киева арестовал председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и установил залог 2,5 млн гривен.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.