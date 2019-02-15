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Порошенко назначил руководителей своего избирательного штаба

Спикером кампании стал Олег Медведев, руководителем - Игорь Грынив.

Порошенко назначил руководителей своего избирательного штаба
Виталий Ковальчук и Игорь Грынив
Фото: 24tv.ua

Президент Петр Порошенко назначил руководителем своей предвыборной кампании депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива, а руководителем избирательного штаба - первого заместителя главы Администрации Президента Виталия Ковальчука.

Об этом сообщил внештатный советник Порошенко Олег Медведев на презентации штаба.

Юридическим сопровождением кампании будет заниматься депутат Рады от БПП, председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Заместитель главы фракции БПП в Раде Сергей Березенко отвечает в штабе за организационное направление, а председатель фракции Артур Герасимов - за общеполитическое направление и координацию с депутатами.

Сам Медведев назначен спикером штаба и подчеркивает, что пресс-служба Президента не имеет к предвыборной кампании никакого отношения.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Действующий Президент Петр Порошенко обещает в случае переизбрания преодолеть бедность за счет развития агро- и IT-сектора, инфраструктуры и туризма.

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