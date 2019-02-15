Ученик Зеленский превзошёл учителя Порошенко

Эта полная и безоговорочная готовность сделать всё то, что нужно людям – не ноу-хау Зеленского. Тренд задал ещё на выборах 2014 года Пётр Порошенко. Когда на Евромайдане и после него общество категорично и однозначно потребовало кардинальных перемен, он тут же пообещал избирателям «жизнь по-новому». Образно говоря, Порошенко просто вышел к людям с пустыми руками и с одним Большим Обещанием: «Вам новых песен надо? Их есть у меня».

Секрет успеха Зеленского на этих выборах в том, что он дал полную возможность избирателям приписать кандидату свои собственные мысли о правильном обустройстве страны.

Фото: instagram/zelenskiy_official

С рациональной точки зрения данное им на выборах-2014 обещание «жизни по-новому» - это вообще ни о чём, нечто бесконечно общее и размытое. Но гениальность этого предвыборного посыла авторства главного технолога Порошенко Игоря Грынива (к слову, также предложившего в 2003-ом сделать «Так!» предвыборным идентификатором кандидата Ющенко) состояла в том, что каждый мог вложить в пожелание «жить по-новому» всё то, что хотел сам.

В психоанализе это явление называется переносом - неосознанным проецированием пациентом пережитых им эмоций на человека, к которому они не относятся.

На выборах всегда происходит нечто подобное: избиратели возлагают на кандидата свои надежды. А точнее, размещают на его личностной - и не отделимой от неё политической - территории кандидата свои представления о том, как должен быть правильно-справедливо-разумно устроен мир и жизнь вокруг.

Кампания Порошенко пять лет назад была выстроена очень технологично и грамотно. Он просто выдвинул красивый общий лозунг по принципу «За всё хорошее против всего плохого». И пообещал его наполнить конкретикой после своего избрания.

Растерянным и испуганным катаклизмами и войной избирателям весной 2014 года Порошенко по большому счёту ничего конкретного не обещал и не предлагал. Основной посыл: «Надейтесь! Я знаю путь к новой жизни. Лишь выберете меня – и все заживём по-новому». А когда изредка что-то конкретное и обещал – это звучало ещё более обнадёживающе. Например, о завершении Антитеррористической операции за несколько часов…

В итоге на тех выборах люди, голосуя за Порошенко, голосовали за свои собственные, самые важные запросы на изменение к лучшему жизни в Украине без Януковича.

Повторить этот победный трюк на этих выборах у команды Порошенко возможностей нет. Так как украинцы смогли за пять лет досконально, что называется, вдоль и поперёк изучить Порошенко. И как политика, и как государственного чиновника, и как менеджера. По итогам этого изучения каждый составил об этом кандидате своё чёткое мнение.

С точки зрения запросов избирателей к конкретным кандидатам в президенты, это означает то, на территории Порошенко уже нет места для размещения надежд и ожиданий чего-то качественно нового.

«За всё хорошее против всего плохого». Попытка №2

Но освобождённое Порошенко место «Кандидата-Чистого листа, вселяющего надежды на перемены к лучшему» недолго оставалось пустым. На этих выборах его прочно занял Владимир Зеленский.

В случае с этим кандидатом это выигрышное позиционирование не стало находкой его и/или его штаба. Более того, ему даже не пришлось ничего изобретать: этот опытный и успешный шоумен зашёл в большую политику абсолютно не подготовленным. Не подготовленным к решению задач государственного масштаба даже в мирное время. Не говоря уже о жизни страны в условиях войны с таким опасным противником как РФ.

Эту свою тотальную неподготовленность Зеленский демонстрирует раз за разом, когда пытается рассуждать о серьёзных вызовах, стоящих перед страной и об ответах на эти вызовы. Эпатажно раз за разом предлагая, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, «советы космического масштаба и космической же глупости».

Но в общении со своим целевым избирателем, приветствующим показную «не похожесть кандидата Зе на всех остальных старых политиков», этот кандидат может позволить себе эпатировать и дурачиться. Потому что для своих почитателей именно он представляет собой тот самый чистый лист, на котором избиратели хотят поскорее написать свои чаяния. То есть, попросту приписать свои мысли кандидату Зеленскому. Или говоря в терминах политической психологии, свободно разместить их на его личностно-политической территории.

Кандидат со своей стороны не просто позволяет избирателям приписывать собственные «хотелки» кандидату, но и способствует этому и так лавинообразному процессу. Предлагая каждому желающему принять участие в написании его президентской программы. Вписав туда то, что человека волнует и что он, избиратель, на месте кандидата сделал бы.

Закономерный итог – Зеленский оказался лидером рейтингов. Но то, что пока джокер «Мистера Надежды» оказался в его руках совсем не означает того, что ему удастся удержать эту карту в своих руках до дня голосования. Впереди - сложнейшие полтора месяца первой части кампании, до выявления двух победителей первого тура. И потому можно сказать, что самое интересное начинается только сейчас. И чем дальше – тем будет интереснее.