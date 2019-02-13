Новый прорыв Саакашвили: из Турции - в Грузию

Экс-президент Грузии одной рукой грозит из европейского далёка «барыгам» в Киеве. А второй - пишет план прорыва в Грузию из Турции, полностью аналогичный его прорыву сентября-2017 из Польши в Украину.

Фото: Сергей Нужненко

Призрак бродит по Европе, призрак Саакашвили… Свою первую годовщину выдворения из Украины в Польшу 12 февраля прошлого года «человек без родины» Саакашвили отметил пресс-конференцией в вынужденном варшавском ПМЖ.

На ней он рассказал о больших политических планах в Европе и США. Пообещав, что в ближайшее время будет еще более активным в Европе, чем был до этого в Украине: «В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, мы будем создавать свой список Магнитского по украинской коррупции».

По его словам, в ближайшие дни он посетит свою семью в Нидерландах, а затем начнет проводить встречи в Европе и США. Саакашвили заверил, что его целью является возвращение в украинскую политику и восстановление украинского гражданства.

«Попытка избавиться меня как украинского политика обречена. Я был и остаюсь украинским политиком, конечно, оставаясь грузином, но я буду восстанавливать свое украинское гражданство», пригрозил он своим недоброжелателям в Киеве. Заверив, что пока он будет за границей, в Украине будут продолжаться протесты против власти, а впоследствии, при удобном случае, он вернется в Украину.

Правда, тут его не ждут не только власть имущие, но и собственные однопартийцы. Два месяца назад в авторском партийном проекте экс-президента Грузии «Рух новых сил Михаила Саакашвили» произошел раскол.

Один из немногих известных (помимо Саакашвили) политиков РНС, член совета партии, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко объявил, что вместе «со своей командой» решил прекратить сотрудничество с Саакашвили.

«Для Михаила Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет - это Украина» - написал без пяти минут кандидат в президенты Деревянко в Фейсбуке. И сообщил, что политсилу Саакашвили вместе с ним покинули 19 из 20 областных команд и 90% депутатов местных советов, которые ранее входили в РНС.

В то же время Саакашвили остался верен его земляк и старый соратник Давид Сакварелидзе. Который в ответ заявил Деревянко, что «Рух новых сил Михаила Саакашвили был и остается широким объединением людей, а не частным бизнес-проектом». Вместе с ним о верности Саакашвили заявила часть областных и городских ячеек РНС.

Учитывая опыт и организаторские способности Саакашвили можно быть уверенными, что он за кратчайшее смог бы либо реанимировать РНС или создать новый лидерский проект. Достаточным и необходимым условием для этого является его физическое присутствие в Украине.

А вот с этим как раз – «засада». Саакашвили 100% не удастся вернуться в Украину, пока президентом является Порошенко. Да и в случае прихода в апреле на этот пост другого кандидата вряд ли кто-то захочет повторить со своим участием римейк сериала-трагикомедии «Как крепко дружили и как насмерть поссорились Пётр Алексеевич с Михеилом Николозовичем».

Потому что, как показывает практика активности Саакашвили в Украине, его - пусть с огромным трудом - но всё-таки можно отодвинуть от украинской политики, физически выдавив за пределы страны,. Но держать его неуёмную энергию и напор под контролем - нет. Доказано всем украинским политикумом в 2015-2018 годах.

Незваный гость или "Вместе домой"

Поэтому, осознавая совершенную призрачность своих планов на возвращение в Украину, бывший президент Грузии решил попробовать вернуться к активной политике в своих родных просторах. И цель анонсированной им активности в Европе и США - на самом деле не украинские коррупционеры. А практическая подготовка очередного прорыва Саакашвили. На этот раз не из Польши в Украину, а в родную Грузию из Турции.

Детали этого плана обговаривались два дня назад, 11 февраля, в бельгийском Льеже. Это была уже вторая встреча Саакашвили с эмигрантами-соотечественниками по этой теме. Первая состоялась недавно в американской Филадельфии.

Название для своего проекта Саакашвили выбрал откровенное - «Вместе домой». И в Льеже он представил план действий по реализации идеи своего возвращения в Грузию в компании своих сторонников-эмигрантов.

Саакашвили заверил, что его возвращение в Грузию будет мирным. А нынешнее правительство так же мирно уйдет на покой.

У бывшего президента Грузии есть два плана действий на родине. Первый – если его задержат в Грузии, он планирует провозгласить себя политическим заключенным. Что будет очень выгодным для него плацдармом для атак на официальный Тбилиси. Второй вариант – если на границе не задержат, то продвигаться к Тбилиси. И там устроить римейк «Революции роз» с массовыми митингами, маршами и протестами. Это именно его стихия. В ней он чувствует себя как рыба в воде – что в грузинской Куре, что в украинском Днепре.

В самое ближайшее время прорываться в Грузию Саакашвили не планирует – на весну он наметил проведение третьего конгресса эмигрантов. Не в Тбилиси, а в Риме.

В Тбилиси один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Ираклий Сесиашвили лаконично напомнил, что Саакашвили может вернуться в Грузию. Где при возвращении его немедленно ждет арест и суд. И, вероятно, лишение свободы на несколько лет за преступления, совершенные в период президентства – участие в коррупции, бюджетная растрата, превышение полномочий.