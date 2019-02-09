Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу

9 февраля, в субботу, во «Дворце спорта» в Киеве, где ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о выдвижении в президенты , прошел общественный форум при участии президента Петра Порошенко «Открытый диалог». Президент представил свою предвыборную программу почти 10 тысячам своих сторонников, которых организованного свезли автобусами со всех областей Украины. О том, как это было – читайте в репортаже LB.ua.

Раскачка со звёздами

Ещё за два часа до начала форума, в полдень, возле столичного Дворца спорта начали собираться группы людей с кураторами, которые проводили участников в здание строго по пригласительным.

К слову, как рассказал LB.ua один из таких организаторов, всего в Киев приехали почти 200 автобусов со сторонниками действующего президента. А пригласительных с указанием «личности, ответственной за печать — Нины Петровны Южаниной (глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики в Раде, – LB.ua) напечатали 10 тыс.

Фото: Анна Стешенко Припаркованные у Дворца спорта автобусы

Ещё на подходах ко дворцу было замечено большое количество охраны, по периметру – несколько рядов молодых ребят в форме и шевронами Нацгвардии (хотя мероприятие, как мы помним, не главы государства, а предвыборное кандидата в президенты, – LB.ua).

Фото: Анна Стешенко Охрана возле Дворца спорта

«Железные рамки» на всех входах внутри, тщательный досмотр вещей и содержимого сумок.

Фото: Анна Стешенко

В кулуарах форума – множество стоек с надписью: «Присоединяйся к команде Порошенко» в красно-белых тонах. За каждым из таких «передвижных столов» – специально обученный человек, который предлагал заполнить анкету «Личного обязательства».

Фото: Анна Стешенко

Как объяснил LB.ua один из организаторов, «здесь же на месте желающего – фотографируют, вносят все данные в электронную систему. И дальше – ты участник команды, агитатор со всеми вытекающими последствиями».

Фото: Анна Стешенко

«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?

При этом, о построении «сетки» все присутствующие, включая Руслана Князевича (уполномоченного президента в ЦИК, – LB.ua) «ничего не слышали и не знают».

Хотя все тот же организатор и как он себя назвал «аудитор» (получающий, кстати, как он признался за работу $1,5 тыс. в месяц) подтвердил наличие хорошо организованных "сеток", включая всю иерархию от полевых агитаторов, заканчивая «смотрящими» за ними.

«Например, в маленьком городке Измаил с населением в 75 тысяч мой коллега уже «застолбил» работу 1 тыс. проверенных людей. Все мы – единомышленники», – убеждал он.

Также в коридорах форума все желающие в ожидании начала могли сфотографироваться с восковыми фигурами Леси Украинки, Тараса Шевченко и Богдана Ступки. Или посмотреть на новые образцы военной формы нашей армии.

Фото: Анна Стешенко Образцы военной формы в холле

Стоит отдать должное, организовано все было до мелочей: много локаций со стендами, где можно было делать селфи на фоне карты Украины или баннера за Порошенко.

Фото: Анна Стешенко

По всему Дворцу спорта – фотографии президента то с Епифанием, то со встреч с мировыми лидерами.

В самом зале на каждом месте разместили «белый чемоданчик» с флажком, нагрудным значком, парой брошюр о достижениях власти и календарик с фото семьи Петра Алексеевича.

Фото: Анна Стешенко Содержимое чемоданчика

Самые рьяные сторонники Порошенко одели на шею косыночки, больше похожие на пионерский галстук.

Фото: Анна Стешенко

Публика собралась на самом деле разношёрстная. В первых рядах перед сценой в виде круга – авангард БПП во главе с вице-спикером Ириной Геращенко, Артуром Герасимовым. С другой стороны – депутаты из пропрезидентской фракции и актриса Ада Роговцева

Фото: LB.ua Ада Роговцева на форуме

В секторах, дальних от сцены, разместились простые украинцы, начиная с пенсионеров и заканчивая студентами. Всех рассадили «по областям». Кто-то в руках держал плакаты с надписями: какой регион поддерживает Петра Алексеевича.

Фото: Анна Стешенко Зал был забит людьми

Первыми на сцене появились музыканты из популярной группы ТIK. Впрочем, исполнили патриотическую песню, а не свой самый хит «Олені-олені».

Фото: Макс Требухов Выступление группы ТІК

Затем на сцену вышел глава БПП Герасимов, призвавший всех «становиться украиноботами и поддержать проукраинского кандидата».

Фото: Макс Требухов

Дальше эстафету взяла актриса Ирма Витовская, известная для многих по украинскому сериалу «Рома + Леся». Выйдя в чёрном парике, она предупредила, что «прямо со съёмок». После непродолжительного спича она все-таки сняла парик, показав свои белые натуральные локоны. Простые люди в зале это оживленно комментировали: «Это она так специально сделала».

Фото: Макс Требухов Ирма Витовская в парике...

Фото: Макс Требухов ... и без

Витовскую сменил на сцене замглавы БПП и один из руководителей штаба, отвечающий за «сети» Сергей Березенко, который рассказал о наболевшем: «Уже начата грязная кампания против нашего волонтерского движения... Они говорят о каком-то подкупе... А все почему? Они нас боятся!». Зал дружно махал флажками и аплодировал.

Фото: Макс Требухов

Выступление режиссера фильма «Киборги» Ахтема Сейтаблаева также сопровождали овациями. Но, пожалуй, самыми продолжительными аплодисментами и стоя зал встретил Роговцеву.

«Мы собрались здесь, чтобы утвердить наш выбор – «за» президента Порошенко», – говорила она.

Фото: Макс Левин Ада Роговцева

После слово взял Дмитрий Павличко, вспомнивший кандидата Владимира Зеленского, который «ничего не понимает в Украине». Экс-нардеп и поэт, сделавший карьеру с СРСР благодаря восхвалению Компартии и Ленина, также прочитал стихотворение, посвященное герою торжества:

«І нація в огнях війни воскресне,

Я йду з тобою, Петре, я з тобою!».

Фото: Макс Требухов

Три столпа на второй срок

Через час началась кульминация. Глава государства вместе с женой Мариной появился в зале под всеобщие овации и музыку. Он прошёл по красной дорожке, а камеры транслировали на огромный разновекторный экран над залом, как это обычно бывает во время боксерских боев, его приближение к сцене.

Фото: Макс Требухов

Президент на этот раз без галстука поприветствовал всех, заверив, что «рад пообщаться с каждым, кто приехал сюда».

Далее начался часовой спич, в ходе которого Порошенко напомнил о судьбоносном решении Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса на НАТО и ЕС.

«Моя цель, чтобы Украина была страной свободных и успешных людей», – продолжал он.

Президент подчеркнул, что обеспечение роста пенсий и зарплат – одна из его основных прерогатив.

Фото: Макс Требухов

В этот момент за спинами в зале отчетливо были слышны далеко нелицеприятные комментарии: «Ага, пока что растут только цены».

Для скептиков президент напомнил, что ему досталась страна с пустой казной, а «сегодня на казначейских счетах 18 млрд долларов, – оговорился президент, но сражу же поправился: гривен».

Покончив с экономикой, Порошенко долго рассказывал о планах Путина и военной агрессии России. Также глава государства напомнил о трёх столпах своей кампании: «Армия, язык и вера – это наш фундамент».

Фото: dsnews.ua

И главное – «только сейчас мы начали жить в настоящем украинском государстве», – повторил он слова Роговцевой, сказанные ранее.

Естественно, не обошлось без критики прямых конкурентов. Не называя конкретные фамилии, Порошенко упрекнул тех, кто «сеет зраду». «Ну, и вы помните: «Пропало все», – намекнул он на Тимошенко и её известное высказывание в бытность премьерства.

«2019 год для Украины крайне важен. Он также важен для Росиии. Ведь выборы в Украине для России – это генеральная битва, где Путин хочет любым способом вернуть Украину... Но украинцы больше никогда себе не позволят... Украинцам не нужен президент и Главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени. Украине не нужен президент, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Украине не нужен президент, который своим первым решением подпишет акт о капитуляции перед Москвой», – громогласно сказал он, а зал в очередной раз взорвался аплодисментами.

Свою предвыборную программу Петр Порошенко представил кратко, только перечислив основные стратегические направления второй каденции: «Борьба с бедностью, подготовка заявки на членство в ЕС и НАТО. Мир на выгодных Украине условиях. Возобновление территориальной целостности Украины».

«Мы проведём честные выборы, вплоть до пересчёта голосов, то есть, подсчёта», – вновь исправил сам себя президент.

Отдельно он поблагодарил каждого, кто готов «публично и письменно» (пройдя электронную регистрацию, – LB.ua) подтвердить своё участие в его команде.

Послевкусие

Форум закончился исполнением гимна Украины, а затем избранные смогли сделать фото с президентом. Простых смертных охрана не подпустила к сцене.

Народ начал выстраиваться в длинные очереди: кто в туалет, а кто в гардероб.

Фото: Анна Стешенко Очередь в туалет

Самые активные разбирали фотографии президента и другие агитационные материалы.

«Так, взяла портреты. У меня же десять агитаторов», – говорила одна из женщин средних лет, заворачивая большие фото Порошенко.

Фото: Анна Стешенко

«Я тоже взяла все. Идём в автобус», – отвечала ей коллега.

И затем длинные вереницы агитаторов и сторонников Порошенко с «белыми чемоданчиками» в руках стройными рядами направились к автобусам для развозки по домам.