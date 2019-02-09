На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
ГлавнаяПолитика

Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу

9 февраля, в субботу, во «Дворце спорта» в Киеве, где ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила о выдвижении в президенты, прошел общественный форум при участии президента Петра Порошенко «Открытый диалог». Президент представил свою предвыборную программу почти 10 тысячам своих сторонников, которых организованного свезли автобусами со всех областей Украины. О том, как это было – читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Раскачка со звёздами

Ещё за два часа до начала форума, в полдень, возле столичного Дворца спорта начали собираться группы людей с кураторами, которые проводили участников в здание строго по пригласительным.

К слову, как рассказал LB.ua один из таких организаторов, всего в Киев приехали почти 200 автобусов со сторонниками действующего президента. А пригласительных с указанием «личности, ответственной за печать — Нины Петровны Южаниной (глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики в Раде, – LB.ua) напечатали 10 тыс.

Припаркованные у Дворца спорта автобусы
Фото: Анна Стешенко
Припаркованные у Дворца спорта автобусы

Ещё на подходах ко дворцу было замечено большое количество охраны, по периметру – несколько рядов молодых ребят в форме и шевронами Нацгвардии (хотя мероприятие, как мы помним, не главы государства, а предвыборное кандидата в президенты, – LB.ua).

Охрана возле Дворца спорта
Фото: Анна Стешенко
Охрана возле Дворца спорта

«Железные рамки» на всех входах внутри, тщательный досмотр вещей и содержимого сумок.

Фото: Анна Стешенко

В кулуарах форума – множество стоек с надписью: «Присоединяйся к команде Порошенко» в красно-белых тонах. За каждым из таких «передвижных столов» – специально обученный человек, который предлагал заполнить анкету «Личного обязательства».

 

Фото: Анна Стешенко

Как объяснил LB.ua один из организаторов, «здесь же на месте желающего – фотографируют, вносят все данные в электронную систему. И дальше – ты участник команды, агитатор со всеми вытекающими последствиями».

 

Фото: Анна Стешенко

При этом, о построении «сетки» все присутствующие, включая Руслана Князевича (уполномоченного президента в ЦИК, – LB.ua) «ничего не слышали и не знают».

Хотя все тот же организатор и как он себя назвал «аудитор» (получающий, кстати, как он признался за работу $1,5 тыс. в месяц) подтвердил наличие хорошо организованных "сеток", включая всю иерархию от полевых агитаторов, заканчивая «смотрящими» за ними.

«Например, в маленьком городке Измаил с населением в 75 тысяч мой коллега уже «застолбил» работу 1 тыс. проверенных людей. Все мы – единомышленники», – убеждал он.

Также в коридорах форума все желающие в ожидании начала могли сфотографироваться с восковыми фигурами Леси Украинки, Тараса Шевченко и Богдана Ступки. Или посмотреть на новые образцы военной формы нашей армии.

Образцы военной формы в холле
Фото: Анна Стешенко
Образцы военной формы в холле

Стоит отдать должное, организовано все было до мелочей: много локаций со стендами, где можно было делать селфи на фоне карты Украины или баннера за Порошенко.

Фото: Анна Стешенко

По всему Дворцу спорта – фотографии президента то с Епифанием, то со встреч с мировыми лидерами.

В самом зале на каждом месте разместили «белый чемоданчик» с флажком, нагрудным значком, парой брошюр о достижениях власти и календарик с фото семьи Петра Алексеевича.

Содержимое чемоданчика
Фото: Анна Стешенко
Содержимое чемоданчика

 

Самые рьяные сторонники Порошенко одели на шею косыночки, больше похожие на пионерский галстук.

Фото: Анна Стешенко

Публика собралась на самом деле разношёрстная. В первых рядах перед сценой в виде круга – авангард БПП во главе с вице-спикером Ириной Геращенко, Артуром Герасимовым. С другой стороны – депутаты из пропрезидентской фракции и актриса Ада Роговцева

Ада Роговцева на форуме
Фото: LB.ua
Ада Роговцева на форуме

В секторах, дальних от сцены, разместились простые украинцы, начиная с пенсионеров и заканчивая студентами. Всех рассадили «по областям». Кто-то в руках держал плакаты с надписями: какой регион поддерживает Петра Алексеевича.

 

Зал был забит людьми
Фото: Анна Стешенко
Зал был забит людьми

Первыми на сцене появились музыканты из популярной группы ТIK. Впрочем, исполнили патриотическую песню, а не свой самый хит «Олені-олені».

Выступление группы ТІК
Фото: Макс Требухов
Выступление группы ТІК

 

Затем на сцену вышел глава БПП Герасимов, призвавший всех «становиться украиноботами и поддержать проукраинского кандидата».

 

Фото: Макс Требухов

Дальше эстафету взяла актриса Ирма Витовская, известная для многих по украинскому сериалу «Рома + Леся». Выйдя в чёрном парике, она предупредила, что «прямо со съёмок». После непродолжительного спича она все-таки сняла парик, показав свои белые натуральные локоны. Простые люди в зале это оживленно комментировали: «Это она так специально сделала».

Ирма Витовская в парике...
Фото: Макс Требухов
Ирма Витовская в парике...

... и без
Фото: Макс Требухов
... и без

Витовскую сменил на сцене замглавы БПП и один из руководителей штаба, отвечающий за «сети» Сергей Березенко, который рассказал о наболевшем: «Уже начата грязная кампания против нашего волонтерского движения... Они говорят о каком-то подкупе... А все почему? Они нас боятся!». Зал дружно махал флажками и аплодировал.

Фото: Макс Требухов

Выступление режиссера фильма «Киборги» Ахтема Сейтаблаева также сопровождали овациями. Но, пожалуй, самыми продолжительными аплодисментами и стоя зал встретил Роговцеву.

«Мы собрались здесь, чтобы утвердить наш выбор – «за» президента Порошенко», – говорила она.

 

Ада Роговцева
Фото: Макс Левин
Ада Роговцева

После слово взял Дмитрий Павличко, вспомнивший кандидата Владимира Зеленского, который «ничего не понимает в Украине». Экс-нардеп и поэт, сделавший карьеру с СРСР благодаря восхвалению Компартии и Ленина, также прочитал стихотворение, посвященное герою торжества:

«І нація в огнях війни воскресне,

Я йду з тобою, Петре, я з тобою!».

Фото: Макс Требухов

Три столпа на второй срок

Через час началась кульминация. Глава государства вместе с женой Мариной появился в зале под всеобщие овации и музыку. Он прошёл по красной дорожке, а камеры транслировали на огромный разновекторный экран над залом, как это обычно бывает во время боксерских боев, его приближение к сцене.

Фото: Макс Требухов

Президент на этот раз без галстука поприветствовал всех, заверив, что «рад пообщаться с каждым, кто приехал сюда».

Далее начался часовой спич, в ходе которого Порошенко напомнил о судьбоносном решении Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса на НАТО и ЕС.

«Моя цель, чтобы Украина была страной свободных и успешных людей», – продолжал он.

Президент подчеркнул, что обеспечение роста пенсий и зарплат – одна из его основных прерогатив.

 

Фото: Макс Требухов

В этот момент за спинами в зале отчетливо были слышны далеко нелицеприятные комментарии: «Ага, пока что растут только цены».

Для скептиков президент напомнил, что ему досталась страна с пустой казной, а «сегодня на казначейских счетах 18 млрд долларов, – оговорился президент, но сражу же поправился: гривен».

Покончив с экономикой, Порошенко долго рассказывал о планах Путина и военной агрессии России. Также глава государства напомнил о трёх столпах своей кампании: «Армия, язык и вера – это наш фундамент».

Фото: dsnews.ua

И главное – «только сейчас мы начали жить в настоящем украинском государстве», – повторил он слова Роговцевой, сказанные ранее.

Естественно, не обошлось без критики прямых конкурентов. Не называя конкретные фамилии, Порошенко упрекнул тех, кто «сеет зраду». «Ну, и вы помните: «Пропало все», – намекнул он на Тимошенко и её известное высказывание в бытность премьерства.

«2019 год для Украины крайне важен. Он также важен для Росиии. Ведь выборы в Украине для России – это генеральная битва, где Путин хочет любым способом вернуть Украину... Но украинцы больше никогда себе не позволят... Украинцам не нужен президент и Главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени. Украине не нужен президент, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Украине не нужен президент, который своим первым решением подпишет акт о капитуляции перед Москвой», – громогласно сказал он, а зал в очередной раз взорвался аплодисментами.

Свою предвыборную программу Петр Порошенко представил кратко, только перечислив основные стратегические направления второй каденции: «Борьба с бедностью, подготовка заявки на членство в ЕС и НАТО. Мир на выгодных Украине условиях. Возобновление территориальной целостности Украины».

«Мы проведём честные выборы, вплоть до пересчёта голосов, то есть, подсчёта», – вновь исправил сам себя президент.

Отдельно он поблагодарил каждого, кто готов «публично и письменно» (пройдя электронную регистрацию, – LB.ua) подтвердить своё участие в его команде.

Послевкусие

Форум закончился исполнением гимна Украины, а затем избранные смогли сделать фото с президентом. Простых смертных охрана не подпустила к сцене.

Народ начал выстраиваться в длинные очереди: кто в туалет, а кто в гардероб.

Очередь в туалет
Фото: Анна Стешенко
Очередь в туалет

Самые активные разбирали фотографии президента и другие агитационные материалы.

«Так, взяла портреты. У меня же десять агитаторов», – говорила одна из женщин средних лет, заворачивая большие фото Порошенко.

 

Фото: Анна Стешенко

«Я тоже взяла все. Идём в автобус», – отвечала ей коллега.

И затем длинные вереницы агитаторов и сторонников Порошенко с «белыми чемоданчиками» в руках стройными рядами направились к автобусам для развозки по домам.

Фото: Анна Стешенко

Анна Стешенко Анна Стешенко , ​журналист
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также