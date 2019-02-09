Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их количество достигло 44
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их количество достигло 44
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
ГлавнаяПолитика

Форум в поддержку Порошенко обошелся минимум в 1,5 млн грн

Точная сумма станет известна в понедельник.

Форум в поддержку Порошенко обошелся минимум в 1,5 млн грн
Форум в поддержку Петра Порошенко
Фото: LB.ua

Форум в поддержку действующего президента Петра Порошенко, который проходит сегодня в Киеве, обошелся штабу приблизительно в 1,5 млн гривен. Точная сумма будет известна после того, как команда президента получит все договора. Об этом заявил официальный представитель Порошенко Руслан Князевич.

По его словам, на аренду зала потрачено 300 тысяч гривен. “Эта цена - одинаковая для всех, кто хочет арендовать это помещение (мероприятие проходит во Дворце спорта - ред.)”, - акцентировал Князевич.

Кроме того, еще 1,2 млн гривен пошло на организацию трансляции форума телеканалами. Не учтены еще транспортные расходы и техническое обеспечение. В понедельник штаб рассчитывает получить договора, тогда станет понятна общая сумма расходов.

“Мы первые и единственные, кто зарегистрировал кандидата и в тот же день - доверенное лицо, распорядителя фонда, 7 февраля (ним стала Нина Южанина - ред.). А 8 числа с самого утра открыли счет, до обеда его наполнили, а после обеда уже смогли проводить оплаты”, - резюмировал Князевич.

Напомним, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, финансирование агитационной деятельности кандидатов в президенты не за счет сред избирательных фондов является наиболее распространенными нарушением.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также