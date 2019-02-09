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Так не "чесно", пане Анатолію

Якщо вас покликали в сепаратистську баню – або йдіть, або відмовтесь. Це запрошення персональне, передача його іншій особі – або боягузтво, або провокація.

20 березня 2014 року Службою безпеки України (Голова – В.Наливайченко) було завершено багатоденну операцію, внаслідок якої звільнено з кримського полону командувача ВМС України Сергія Гайдука та 7-х активістів, зокрема координатора Автомайдану Олексія Гриценка. Знаю не з телевізора…

Василь Вовк Василь Вовк , Голова громадської організації «Антикорупційний рух В.Наливайченка»
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