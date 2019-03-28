Напад на активістів Криму – терористичний акт з боку росіян

Масштабна агресія озброєних силовиків РФ проти кримськотатарського народу 27 березня 2019 року, застосування сили й незаконні затримання та арешти людей мають невідкладно отримати юридичну оцінку української влади.

Фото: Сергей Нужненко

Автономна Республіка Крим – територія України, тому будь-які дії представників ФСБ, поліції, національної гвардії Російської Федерації чи представників правоохоронних, військових структур інших країн без відповідних дозволів (погоджень) української держави – є нелегітимними й протиправними та мають достатньо підстав бути кваліфіковані як злочини.

Прокуратура АРК має негайно зареєструвати такі кримінальні правопорушення.

- Викрадення та незаконне позбавлення волі людей, вчинені організовано групою (ч. 3 ст. 146 КК України, до 10 років позбавлення волі).

- Розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності кримських татар, поєднані з насильством та погрозами, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 161 КК України, до 5 років позбавлення волі).

Вбачаю також беззаперечною кваліфікацію діянь організованих груп РФ, що незаконно знаходяться на території Криму, як терористичний акт (ч. 2 ст. 259 КК України, до 12 років позбавлення волі), оскільки було застосування зброї й вчинення інших силових дій з метою залякування кримськотатарського народу та впливу на прийняття рішень його громадськими об'єднаннями.

Матеріали зазначених розслідувань мають бути передані до Міжнародного кримінального суду в базу доказів щодо вчинення Росією злочинів на території Криму, у тому числі під час його окупації та анексії.