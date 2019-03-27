Суд в Симферополе арестовал девять из 24 крымскотатарских активистов

Российский Киевский райсуд Симферополя отправил под арест еще четверых крымскотатарских активистов, подозреваемых в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир", признанной в России и аннексированном ею Крыму террористической организацией.

Эрфану Османову, Сейрану Муртазе, Серверу Газиеву и Меджиту Абдурахманову избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО Симферополя до 15 мая. Об этом сообщил адвокат Сейрана Муртазы, Айдер Азаматов, передает Крым.Реалии.

"Защита ходатайствовала о домашнем аресте. Мы планировали доставить в суд документы на дом, чтобы были основания для избрания соответствующей меры пресечения. Однако суд отказал и по ходатайству следователя арестовал моего подзащитного на один месяц и 19 суток - до 15 мая", - рассказал адвокат.

Ранее Киевский райсуд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, у которых силовики провели обыск сегодня утром - Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова и Сейтвели Сейтнабдиева.

Судебные заседания в отношении остальных 11 крымских татар, задержанных сегодня по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир", ожидаются завтра, 28 марта.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".