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Российский суд отклонил апелляции всех 24 пленных украинских моряков

Ранее российские суды назначили психиатрическую экспертизу всем военнопленным морякам.

Российский суд отклонил апелляции всех 24 пленных украинских моряков
Фото: EPA/UPG

27 марта суд в Москве отклонил апелляции еще четырех военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"В Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб пятой четверки военнопленных украинских моряков. Заседание продолжалось более 8 часов и проходило в закрытом режиме. В удовлетворении жалоб было отказано", - написал адвокат в Facebook.

В общем суд отклонил все 24 апелляции украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Ранее российские суды назначили психиатрическую экспертизу всем военнопленным морякам.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении ареста для украинцев до конца апреля.

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