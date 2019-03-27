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"Укроборонпром" решил критические проблемы с импортозамещением российских комплектующих

Концерн сообщил, что во многих технологических процессах полностью отказался от российских деталей еще в 2015 году.

"Укроборонпром" решил критические проблемы с импортозамещением российских комплектующих
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщает, что наиболее критические проблемы в сфере импортозамещения российских комплектующих уже решены по сравнению с 2014-2015 годами. Об этом концерн сообщил в ответ на запрос агентства "Укринформ".

В ГК отметили, что программа импортозамещения реализуется с 2014 года, ее задача - полный разрыв связей с военно-промышленным комплексом России. В рамках программы налажено сотрудничество с более 500 частными украинскими предприятиями, которые своей продукцией заменили комплектующие российского производства.

В частности, в производстве БТР-4 в 2014 году использовалось 45% российских деталей, 45% украинских и 10% иностранных. В 2015 году его начали производить уже без каких-либо российских деталей, при этом доля украинских и иностранных комплектующих выросла до 65% и 35% соответственно. Более того, в 2016 году БТР-4 получил уже 85% украинских деталей и 15% иностранных.

"Если сравнивать с 2014-2015 годами, то наиболее критические проблемы в сфере импортозамещения уже решены. Особенно в бронетанковой отрасли, например, освоение производства гусениц для БМП. Сейчас завод им. Малышева освоил производство этих изделий, для чего необходимо заменить стандарт стали, ведь старый производился в России", - заверили в "Укроборонпроме".

Наиболее сложной является ситуация в авиационной отрасли, что связано с правилами и нормами, регулирующими безопасность полетов: замена любой системы самолета требует организации дополнительных испытаний.

Напомним, ранее начальник вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что для украинских предприятий, которые осуществляют ремонт военной техники и вооружения, остается критическим вопрос запчастей, которые производятся только в РФ.

Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование, в котором установили, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины. Расследователи заявили, что в 2015 году Игорь Гладковский вместе с другом Виталием Жуковым организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ. После публикации расследования Гладковского сначала отстранили от должности, а затем и уволили, а Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите предприятия.

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