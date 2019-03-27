В Одесской области обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для ЗРК "Печора", - Луценко

Правоохранители обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Печора" в порту в Одесской области.

Об этом на заседании правительства заявил генеральный прокурор Юрий Луценко и его заместитель - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают "Українськi Новини".

По их информации, ракеты пытались контрабандой переместить в Эритрею (Восточная Африка).

Матиос и Луценко просят Кабмин передать найденные ракеты Вооруженным силам Украины. Правительство поддержало это инициативу.

Напомним, в прошлом году в Украине успешно испытали модернизированный ЗРК "Печора". Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.