Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм финансирования террористической организации "ДНР" через незаконные поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес двое уроженцев Донецкой области, которые переехали в Харьков. С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы.

Фото: пресс-центр СБУ

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием "ДНР". С реализованного газа дельцы также платили "налоги" фейковой республики.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, ранее в Харькове задержали воевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки.