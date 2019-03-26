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Как выбрать отель в Египте

В рейтинге самых популярных стран для отдыха, украинцы уже который год подряд на первое место ставят Египет. Главная причина – лето круглый год и финансовая доступность. Отели тут на любой вкус и кошелек, а это значит, что каждый может себе позволить заграничный отдых. Стоимость путешествия, в зависимости от сезона, стартует от 700$ за двоих, при типе питания «Все включено». Таким образом, неделя в Шарм-эль-Шейхе может обойтись дешевле выходных в Одессе. Поэтому если вас интересует отдых с идеальным соотношением цены и качества – вас, наверняка, заинтересует турпоездка в Египет, а перейдя по ссылке http://www.tui.ua/countries/egypt быстро найдется подходящий тур.

3 правила выбора отеля в Египте

1. Четко обозначьте свои пожелания. К счастью, богатая отельная база позволяет каждому туристу найти вариант, полностью удовлетворяющий запрос. Планируете отпуск с детьми? Стоит посмотреть на отели семейного типа, например, Jaz Belvedere – тут и детям будет, чем заняться, и взрослым. Отели «только для взрослых» тоже есть в Египте и тут по-особенному комфортно влюбленным и молодежи. Вероятно, для вас принципиально наличие SPA на территории или ресторанов, работающих по меню. Искать подходящий отель будет проще, если у вас сложится четкое понимание того, каким он должен быть.

2. Не бойтесь 4-звездочных отелей. Бытует мнение, что если в Египте отель уровня ниже 5 звезд – ехать туда не стоит. А зря! Вот, например, Jaz Fanara Resort & Residence – 4 звезды, но тут и первая линия пляжа, и дайвинг, и SPA, и спортивные развлечения, и шикарная территория… Все, чего душа пожелает, причем по хорошей стоимости, а качество явно выше, чем во многих пятерках. Если сомневаетесь в отеле – почитайте отзывы или обратитесь к менеджеру туроператора TUI, и вам честно расскажут о достоинствах и недостатках.

3. Позаботьтесь о досуге. Если не планируете ездить по экскурсиям – выбирайте отель, где на территории есть максимум развлечений. Отличный пример – Nubian Village, ведь тут даже аквапарк есть, где развлекаются не только дети, но и взрослые. Теннисный корт, мини-футбол, бильярд, настольный теннис, SPA-процедуры, дайвинг и многое другое. Тут можно весь день занять увлекательными активностями. Для самых маленьких гостей есть детский клуб, где с малышами проводит время профессиональный педагог-аниматор.

Выбрать отель можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста. И как только нашли понравившийся – смело бронируйте. Тем более, что на сайте туроператора TUI это можно сделать самостоятельно, не вставая с дивана.

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