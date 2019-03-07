Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд в Египте вынес смертный приговор мужчине, убившему украинку

Приговор отправлен на утверждение главному Муфтию страны.

Суд в Египте вынес смертный приговор мужчине, убившему украинку
Украинка, которую убили в Хургаде
Фото: Скриншот из видео

Уголовный суд в Египте приговорил местного государственного служащего к смертной казни за убийство гражданки Украины. Об этом пишет местное издание Egypt Independent.

Убийство произошло в феврале прошлого года. 29-летнюю Марину Адиклану нашли мертвой в съемной квартире в Хургаде. Девушка работала в одном из местных отелей.

Следствие выяснило, что убийца проник в ее квартиру с целью ограбления. Оказавшаяся дома Адиклана оказала сопротивление преступнику, из-за чего он кухонным ножом нанес ей несколько ударов. Позже полиция задержала подозреваемого и обнаружила на его теле царапины и ссадины, а также кровь убитой на его одежде.

Уголовный суд запросил оценку приговора у великого Муфтия Египта, окончательное решение по делу будет объявлено 4 мая.

Напомним, Марина Адиклана была родом из Нежина, в Египет переехала в 2015 году. Работала в гостинице на Красном море, вскоре ее должны были повысить.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также