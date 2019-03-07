Фото: Макс Требухов

4 марта в гостинице в гостинице "InterContinental" состоялся торжественный прием по случаю 10-летия интернет-издания LB.ua. Поздравить шеф-редактор LB.ua Соню Кошкину, главного редактора Олега Базара, редакционный коллектив и Институт Горшенина пришли первые лица государства, в частности: секретарь СНБО Александр Турчинов, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, вице-премьер Иванна Клиппуш-Цинцадзе, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, глава СБУ Василий Грицак, глава фракции БПП Артур Герасимов, который озвучил поздравление от имени Президента Петра Порошенко, глава ПЦУ митрополит Епифаний с архиепископами. президент Украины (19994 - 2005) Леонид Кучма. А также депутаты, представители общественности, деятели культуры и политики.

Фото: Lb.ua Президент Института Горшенина Вадим Омельченко

Фото: Сергей Нужненко Редакция LB.ua

Фото: Сергей Нужненко Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина и главный редактор Олег Базар

Фото: Макс Требухов Главный редатор LB.ua Олег Базар

Фото: Макс Требухов Секретарь СНБО Александр Турчинов

Фото: Макс Требухов Вице-премьер-министр Геннадий Зубко

Фото: Макс Требухов Глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов

Фото: Макс Требухов Глава ПЦУ Митрополит Епифаний

Фото: Сергей Нужненко Редакция LB.ua

Фото: Сергей Нужненко Редакция LB.ua

Фото: Lb.ua Соня Кошкина и Олег Базар

Фото: Lb.ua Президент Украины (19994 - 2005) Леонид Кучма

Фото: Lb.ua Секретарь СНБО Александр Турчинов с супругой Анной

Фото: Lb.ua Глава ПЦУ митрополит Епифаний (слева) и архиепископ Евстратий (Зоря)

Фото: Lb.ua Замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук с супругой Натальей

Фото: Lb.ua Глава СБУ Василий Грицак

Фото: Lb.ua Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич (слева)

Фото: Lb.ua Министр финансов Оксана Маркарова

Фото: Lb.ua Глава фракции БПП Артур Герасимов и Наталья Буханова

Фото: Lb.ua Руководитель САП Назар Холодницкий

Фото: Lb.ua Министр культуры Евгений Нищук и его первый заместитель Светлана Фоменко

Фото: Lb.ua Заместитель городского головы Киева и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив

Фото: Lb.ua Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный и Татьяна Мокриди

Фото: Lb.ua Справа-налево: Вадим Омельченко, директор департамента французского Института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан и директор международных программ Института Горшенина Дмитрий Остроушко

Фото: Lb.ua Руководитель кафедры соцкоммуникаций Института журналистики КНУ Юрий Бондарь, директор Института журналистики Владимир Ризун, ректор КНУ Леонид Губерский, проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров, преподаватель КНУ Александр Чекмышев.

Фото: Lb.ua Олег Макаров

Фото: Lb.ua Народный депутат Константин Яринич

Фото: Lb.ua Глава комитета Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Слободяник ( в центре)

Фото: Lb.ua Соня Кошкина, Олег Базар и Олександр Омельчук, сооснователь Baltic to Black Sea Alliance

Фото: Lb.ua Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации

Фото: Lb.ua Главред РадиоНВ Валерий Калниш и редактор международного отдела LB.ua Игорь Соловей

Фото: Lb.ua Украинский психиатр, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман

Фото: Lb.ua Народный депутат Александр Абдуллин и пресс-секретарь партии Батькивщина Екатерина Лебедева

Фото: Lb.ua Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба

Фото: Lb.ua Руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк (слева)

Фото: Lb.ua Александр Баганец, адвокат, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015 гг.)

Фото: Lb.ua Бренд-амбасадор Дома марочных коньяков Таврия Гаркуша Роман

Фото: Lb.ua Валерия Ковалинская, журналист ТСН, бывший редактор Like.lb.ua

Фото: Lb.ua Йосиф Аксельруд, региональный директор международной еврейской организации Гилель

Фото: Lb.ua Глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив и эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк

Фото: Lb.ua Протоиерей Георгий Коваленко, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Николай Княжицкий

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Александра Кужель

Фото: Lb.ua Соня Кошкина и Инна Блазовская

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Борислав Береза

Фото: Lb.ua Алексей Ботвинов, украинский пианист, Народный артист Украины

Фото: Lb.ua Генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко и народный депутат Павел Пинзеник

Фото: Lb.ua Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко

Фото: Lb.ua Денис Денисенко, директор Центра политического консалтинга

Фото: Lb.ua Пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский с супругой Лидией (слева)

Фото: Lb.ua Экс-советник министра здравоохранения Инна Голованчук и глава украинского представительства Украинской-Британского Сити Клуба Василий Мирошниченко

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Виктория Пташник

Фото: Lb.ua Собственник группы компаний Универ Тарас Козак

Фото: Lb.ua Народный депутат Владимир Арьев и журналист Наталья Фицич

Фото: Lb.ua Политический эксперт Юрий Чевордов

Фото: Lb.ua Народный депутат Антон Геращенко

Фото: Lb.ua Советник мэра Киева Алексей Резников

Фото: Lb.ua Депутат Киевсовета Сергей Гусовский

Фото: Lb.ua Евгений Терехов, советник министра внутренних дел по делам ветеранов и участников АТО

Фото: Lb.ua Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота)

Фото: Lb.ua Главный редактор Киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Валерий Карпунцов

Фото: Lb.ua Кандидат в президенты Украины Игорь Смешко

Фото: Lb.ua Алеся Астафьева

Фото: Lb.ua Митрополит Александр ( Драбинко)

Фото: Lb.ua Режиссер Сергей Проскурня

Фото: Lb.ua Директор Международного центра перспективных исследований Вера Нанивская

Фото: Lb.ua Народный депутат Андрей Тетерук

Фото: Lb.ua Активистка Юлия Никитина, Соня Кошкина, депутат Киевсовета Ольга Балицкая и Олег Базар

Фото: Lb.ua Профессор Института журналистики Никита Василенко

Фото: Lb.ua Вице-президент фонда SigmaBleyzer Владислава Магалецкая (Рутицкая)

Фото: Lb.ua Основатель компании SIC Group Ukrainе Катерина Одарченко

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Григорий Шверк

Фото: Lb.ua Экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова

Фото: Lb.ua Журналист Леся Падалка

Фото: Lb.ua Галина Герега, совладелица сети строительных гипермаркетов Эпицентр

Фото: Lb.ua Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко

Фото: Lb.ua Ольга Филатова, владелица гостинично-развлекательного комплекса Edem Resort

Фото: Lb.ua Исполнительный директор Международного фонда Відродження Александр Сушко, шеф-редактор портала Детектор медиа Наталья Лигачева, Соня Кошкина, Олег Базар и руководитель фонда Суспільність Тарас Петрив с дочкой

Фото: Lb.ua Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган

Фото: Lb.ua Команда проекта *Kishkina*

Фото: Lb.ua Народный депутат Константин Бондарев с супругой и Анна Старикова (слева)

Фото: Lb.ua Председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук

Фото: Lb.ua Издатель Дмитрий Кириченко с супругой Викторией

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Алена Мотузко

Фото: Lb.ua Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак

Фото: Lb.ua Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская

Фото: Lb.ua Глава одесской ОГА Максим Степанов, Соня Кошкина и Юлия Чудновец

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Павел Унгурян

Фото: Lb.ua Михаил и Оксана Кавицкие, украинские бизнесмены, владельцы Helen Marlen Group

Фото: Lb.ua Редакция LB.ua: Ирэна Скуратовская, Александр Рудоманов, Андрей Водяной, Татьяна Матяш и Наталья Шимкив

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Александр Черненко

Фото: Lb.ua Олег Захаров с супругой Марией Омельченко

Фото: Lb.ua Алеся Астафьева, Наталья Клаунинг и Ольга Шатерник

Фото: Lb.ua Технический директор Lb.ua Евгений Нестеренко с супругой

Фото: Lb.ua Народные депутаты Украины Ирина Суслова и Ольга Червакова

Фото: Lb.ua Политический эксперт Олеся Яхно

Фото: Lb.ua Слева-направо: Дмитрий Остроушко, Юлия Рузина, Светлана Балюк, Богдан Ференс и Наталья Клаунинг

Фото: Lb.ua Олег Базар, Соня Кошкина и Михайлина Скорик

Фото: Lb.ua Основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега

Фото: Lb.ua Народный депутат Украины Мустафа Найем

Фото: Lb.ua Президент группы компаний Everest Юрий Чубатюк ( в центре)

Фото: Lb.ua Юлия Трестер и Наталья Клаунинг

Фото: Lb.ua Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Замглавы АП Алексей Филатов

Фото: Макс Требухов Министр иностранных дел Павел Климкин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко

Фото: Lb.ua Екатерина Лебедева, Александр Абдуллин, Вадим Омельченко и Олег Медведев

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Cергей Нужненко Валентина Мерещук, Ярына Клос и Виктория Герасимчук, LB.ua

Фото: Макс Требухов Тереза Лащук

Фото: Макс Требухов Татьяна Матяш, Ирэна Скуратовская и Александр Рудоманов, LB.ua

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Виктория Матола и Виктория Герасимчук, LB.ua

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Наталья Шимкив и Анастасия Иванцив, LB.ua

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Александр Рудоманов, Андрей Водяной и Татьяна Матяш, LB.ua

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Тань Уцзюнь, Жеминь Жебао (слева)

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Фотокорреспондент Lb.ua Макс Левин и народный депутат Ольга Червакова

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Соня Кошкина и Сергей Тарута

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин Виктор Черний и Екатерина Блинда

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Фото: Cергей Нужненко

Поздравления в адрес редакции передали Президент Петр Порошенко:

И премьер-министр Владимир Гройсман: