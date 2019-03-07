Фото: Макс Требухов
4 марта в гостинице в гостинице "InterContinental" состоялся торжественный прием по случаю 10-летия интернет-издания LB.ua. Поздравить шеф-редактор LB.ua Соню Кошкину, главного редактора Олега Базара, редакционный коллектив и Институт Горшенина пришли первые лица государства, в частности: секретарь СНБО Александр Турчинов, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, вице-премьер Иванна Клиппуш-Цинцадзе, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, глава СБУ Василий Грицак, глава фракции БПП Артур Герасимов, который озвучил поздравление от имени Президента Петра Порошенко, глава ПЦУ митрополит Епифаний с архиепископами. президент Украины (19994 - 2005) Леонид Кучма. А также депутаты, представители общественности, деятели культуры и политики.
Фото: Lb.ua
Президент Института Горшенина Вадим Омельченко
Фото: Сергей Нужненко
Редакция LB.ua
Фото: Сергей Нужненко
Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина и главный редактор Олег Базар
Фото: Макс Требухов
Главный редатор LB.ua Олег Базар
Фото: Макс Требухов
Секретарь СНБО Александр Турчинов
Фото: Макс Требухов
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко
Фото: Макс Требухов
Глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов
Фото: Макс Требухов
Глава ПЦУ Митрополит Епифаний
Фото: Сергей Нужненко
Редакция LB.ua
Фото: Сергей Нужненко
Редакция LB.ua
Фото: Lb.ua
Соня Кошкина и Олег Базар
Фото: Lb.ua
Президент Украины (19994 - 2005) Леонид Кучма
Фото: Lb.ua
Секретарь СНБО Александр Турчинов с супругой Анной
Фото: Lb.ua
Глава ПЦУ митрополит Епифаний (слева) и архиепископ Евстратий (Зоря)
Фото: Lb.ua
Замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук с супругой Натальей
Фото: Lb.ua
Глава СБУ Василий Грицак
Фото: Lb.ua
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич (слева)
Фото: Lb.ua
Министр финансов Оксана Маркарова
Фото: Lb.ua
Глава фракции БПП Артур Герасимов и Наталья Буханова
Фото: Lb.ua
Руководитель САП Назар Холодницкий
Фото: Lb.ua
Министр культуры Евгений Нищук и его первый заместитель Светлана Фоменко
Фото: Lb.ua
Заместитель городского головы Киева и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив
Фото: Lb.ua
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный и Татьяна Мокриди
Фото: Lb.ua
Справа-налево: Вадим Омельченко, директор департамента французского Института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан и директор международных программ Института Горшенина Дмитрий Остроушко
Фото: Lb.ua
Руководитель кафедры соцкоммуникаций Института журналистики КНУ Юрий Бондарь, директор Института журналистики Владимир Ризун, ректор КНУ Леонид Губерский, проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров, преподаватель КНУ Александр Чекмышев.
Фото: Lb.ua
Олег Макаров
Фото: Lb.ua
Народный депутат Константин Яринич
Фото: Lb.ua
Глава комитета Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Слободяник ( в центре)
Фото: Lb.ua
Соня Кошкина, Олег Базар и Олександр Омельчук, сооснователь Baltic to Black Sea Alliance
Фото: Lb.ua
Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации
Фото: Lb.ua
Главред РадиоНВ Валерий Калниш и редактор международного отдела LB.ua Игорь Соловей
Фото: Lb.ua
Украинский психиатр, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман
Фото: Lb.ua
Народный депутат Александр Абдуллин и пресс-секретарь партии Батькивщина Екатерина Лебедева
Фото: Lb.ua
Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
Фото: Lb.ua
Руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк (слева)
Фото: Lb.ua
Александр Баганец, адвокат, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015 гг.)
Фото: Lb.ua
Бренд-амбасадор Дома марочных коньяков Таврия Гаркуша Роман
Фото: Lb.ua
Валерия Ковалинская, журналист ТСН, бывший редактор Like.lb.ua
Фото: Lb.ua
Йосиф Аксельруд, региональный директор международной еврейской организации Гилель
Фото: Lb.ua
Глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив и эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк
Фото: Lb.ua
Протоиерей Георгий Коваленко, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Николай Княжицкий
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Александра Кужель
Фото: Lb.ua
Соня Кошкина и Инна Блазовская
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Борислав Береза
Фото: Lb.ua
Алексей Ботвинов, украинский пианист, Народный артист Украины
Фото: Lb.ua
Генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко и народный депутат Павел Пинзеник
Фото: Lb.ua
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко
Фото: Lb.ua
Денис Денисенко, директор Центра политического консалтинга
Фото: Lb.ua
Пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский с супругой Лидией (слева)
Фото: Lb.ua
Экс-советник министра здравоохранения Инна Голованчук и глава украинского представительства Украинской-Британского Сити Клуба Василий Мирошниченко
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Виктория Пташник
Фото: Lb.ua
Собственник группы компаний Универ Тарас Козак
Фото: Lb.ua
Народный депутат Владимир Арьев и журналист Наталья Фицич
Фото: Lb.ua
Политический эксперт Юрий Чевордов
Фото: Lb.ua
Народный депутат Антон Геращенко
Фото: Lb.ua
Советник мэра Киева Алексей Резников
Фото: Lb.ua
Депутат Киевсовета Сергей Гусовский
Фото: Lb.ua
Евгений Терехов, советник министра внутренних дел по делам ветеранов и участников АТО
Фото: Lb.ua
Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота)
Фото: Lb.ua
Главный редактор Киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Валерий Карпунцов
Фото: Lb.ua
Кандидат в президенты Украины Игорь Смешко
Фото: Lb.ua
Алеся Астафьева
Фото: Lb.ua
Митрополит Александр ( Драбинко)
Фото: Lb.ua
Режиссер Сергей Проскурня
Фото: Lb.ua
Директор Международного центра перспективных исследований Вера Нанивская
Фото: Lb.ua
Народный депутат Андрей Тетерук
Фото: Lb.ua
Активистка Юлия Никитина, Соня Кошкина, депутат Киевсовета Ольга Балицкая и Олег Базар
Фото: Lb.ua
Профессор Института журналистики Никита Василенко
Фото: Lb.ua
Вице-президент фонда SigmaBleyzer Владислава Магалецкая (Рутицкая)
Фото: Lb.ua
Основатель компании SIC Group Ukrainе Катерина Одарченко
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Григорий Шверк
Фото: Lb.ua
Экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова
Фото: Lb.ua
Журналист Леся Падалка
Фото: Lb.ua
Галина Герега, совладелица сети строительных гипермаркетов Эпицентр
Фото: Lb.ua
Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко
Фото: Lb.ua
Ольга Филатова, владелица гостинично-развлекательного комплекса Edem Resort
Фото: Lb.ua
Исполнительный директор Международного фонда Відродження Александр Сушко, шеф-редактор портала Детектор медиа Наталья Лигачева, Соня Кошкина, Олег Базар и руководитель фонда Суспільність Тарас Петрив с дочкой
Фото: Lb.ua
Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган
Фото: Lb.ua
Команда проекта *Kishkina*
Фото: Lb.ua
Народный депутат Константин Бондарев с супругой и Анна Старикова (слева)
Фото: Lb.ua
Председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук
Фото: Lb.ua
Издатель Дмитрий Кириченко с супругой Викторией
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Алена Мотузко
Фото: Lb.ua
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак
Фото: Lb.ua
Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская
Фото: Lb.ua
Глава одесской ОГА Максим Степанов, Соня Кошкина и Юлия Чудновец
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Павел Унгурян
Фото: Lb.ua
Михаил и Оксана Кавицкие, украинские бизнесмены, владельцы Helen Marlen Group
Фото: Lb.ua
Редакция LB.ua: Ирэна Скуратовская, Александр Рудоманов, Андрей Водяной, Татьяна Матяш и Наталья Шимкив
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Александр Черненко
Фото: Lb.ua
Олег Захаров с супругой Марией Омельченко
Фото: Lb.ua
Алеся Астафьева, Наталья Клаунинг и Ольга Шатерник
Фото: Lb.ua
Технический директор Lb.ua Евгений Нестеренко с супругой
Фото: Lb.ua
Народные депутаты Украины Ирина Суслова и Ольга Червакова
Фото: Lb.ua
Политический эксперт Олеся Яхно
Фото: Lb.ua
Слева-направо: Дмитрий Остроушко, Юлия Рузина, Светлана Балюк, Богдан Ференс и Наталья Клаунинг
Фото: Lb.ua
Олег Базар, Соня Кошкина и Михайлина Скорик
Фото: Lb.ua
Основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега
Фото: Lb.ua
Народный депутат Украины Мустафа Найем
Фото: Lb.ua
Президент группы компаний Everest Юрий Чубатюк ( в центре)
Фото: Lb.ua
Юлия Трестер и Наталья Клаунинг
Фото: Lb.ua
Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Замглавы АП Алексей Филатов
Фото: Макс Требухов
Министр иностранных дел Павел Климкин
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко
Фото: Lb.ua
Екатерина Лебедева, Александр Абдуллин, Вадим Омельченко и Олег Медведев
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Cергей Нужненко
Валентина Мерещук, Ярына Клос и Виктория Герасимчук, LB.ua
Фото: Макс Требухов
Тереза Лащук
Фото: Макс Требухов
Татьяна Матяш, Ирэна Скуратовская и Александр Рудоманов, LB.ua
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Виктория Матола и Виктория Герасимчук, LB.ua
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Наталья Шимкив и Анастасия Иванцив, LB.ua
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Александр Рудоманов, Андрей Водяной и Татьяна Матяш, LB.ua
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Тань Уцзюнь, Жеминь Жебао (слева)
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фотокорреспондент Lb.ua Макс Левин и народный депутат Ольга Червакова
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Соня Кошкина и Сергей Тарута
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Виктор Черний и Екатерина Блинда
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Фото: Cергей Нужненко
Поздравления в адрес редакции передали Президент Петр Порошенко:
И премьер-министр Владимир Гройсман: