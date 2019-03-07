Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Убийцы профессора ХФТИ и его сына получили пожизненные тюремные сроки

Их сообщница получила 10 лет тюрьмы.

Убийцы профессора ХФТИ и его сына получили пожизненные тюремные сроки

Убийцы профессора Харьковского физико-технического института и его сына получили пожизненное лишение свободы, а их сообщницу за разбой и покушение на кражу приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. 

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что инициатору преступления было 26 лет, его сообщнику 22, а их "наводчице" 56.

Как сообщалось, в 2016 году осужденные ради денег жестоко расправились с 58-летним профессором ХФТИ и его 35-летним сыном. Готовясь к преступлению, преступники купили маски-балаклавы, перчатки, огнестрельное и холодное оружие. В квартиру они попали с помощью сообщницы, которая была хорошей знакомой профессора. В день трагедии она зашла к профессору, якобы отпраздновать свой день рождения, дождавшись подходящего момента, впустила в дом нападавших.

Мужчины ворвались в помещение и напали на ученого, требуя сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын и началась драка, во время которой с одного из убийц сорвали маску. Испугавшись, что их могут опознать, воры задушили обоих мужчин. Из квартиры забрали деньги, ноутбук, телефон и даже духи хозяина.

По данным следствия, за несколько недель до этого осужденные уже пытались попасть в квартиру профессора, воспользовавшись ключом, который женщина похитила из квартиры погибших. Однако ключ не подошел, и тогда злоумышленники разработали новый план действий.

Также установлено, что в сентябре 2016 года один из осужденных ограбил двух студентов. Среди похищенноый вещей был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации.

Инициатора преступления признан виновным по статьям умышленное убийство, разбой, покушение на кражу, грабеж, изготовление и сбыт поддельных денег, незаконное обращение с оружием, незаконная переделка оружия и подделка документов. Его сообщника судили по статьям умышленное убийство, разбой и покушение на кражу. Женщина осуждена по статьям "разбой" и " покушение на кражу.

Напомним, тела Геннадия Загинайлова и его сына были обнаружены 3 октября 2016 года в одной из квартир на улице Гацева в Харькове. В полицию позвонили, поскольку профессор долгое время не выходил на работу в Харьковском национальном университете им.В.Н. Каразина. 27 октября 2016 харьковские правоохранители отчитались о раскрытии резонансного убийства.

Геннадий Загинайлов занимался физикой плазмы. Областью его научных интересов значатся также теория гиротронов и теория метаматериалов. В вузе профессор вел курсы физики, механики анизотропных диспергирующих сред, а также электромеханических волн в плазмоподобных средах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также