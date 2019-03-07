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За сутки боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, выпустив 121 снаряд и мину. Пострадавших среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ были обстреляны четыре раза: из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм - в районе Лебединского; из артиллерийских систем калибра 122-мм - вблизи Гнутово; из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм - в районе Водяного; из стрелкового оружия - у Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики пять раз обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 120-мм - вблизи Новолуганского; из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе Екатериновки; дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122-мм, в дальнейшем - из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского; из минометов калибра 120-мм - в районе Крымского.

Также боевики обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередачи. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств. По данным украинской разведки, 6 марта два боевика ливидировано и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм в районе населенного пункта Крымское.

Напомним, в течение дня среды боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

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